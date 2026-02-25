Otro 'palo' para el Barça Atlètic en el debut de Ebrima Tunkara

Pudo ser un debut histórico. Ebrima Tunkara se convirtió en el cuarto debutante más joven de la historia del Barça Atlètic a 13 días de cumplir los 16 años y estuvo a nada de celebrarlo con el gol de la victoria en Castellón. Su cabezazo se estrelló en el travesaño. Hubiera sido muy bonito para el chaval, pero no justo, pues el filial 'orellut' de Óscar López jugó un partidazo y mereció, al menos, el punto sumado. Los de Juliano Belletti empezaron a reaccionar antes del descanso y con un 2-0 en contra y solo aprovecharon a medias la superioridad numérica que tuvieron durante casi tres cuartos de hora.

Así pues, la sensación para el Barça Atlètic volvió a ser de dos puntos perdidos y de no aprovechar la oportunidad. El tercer empate consecutivo tras los tropiezos en el Johan Cruyff frente al Barbastro (0-0) y el Alcoyano (1-1). Los de Belletti siguen quintos en la tabla y ahora quedan a 7 puntos de los líderes, Poblense y Sant Andreu.

Locura de partido

Óscar López aseguró en la previa a SPORT que el Barça Atlètic se iba a encontrar a un rival valiente y con la voluntad de dominar y no se equivocó el de Cerdanyola en el diagnóstico. La primera media hora de los albinegros fue espectacular, con presión arriba y sin dejar que el rival pisara el campo contrario. La recompensa fueron dos goles. El primero, en una acción desafortunada de Álex Campos, que marcó el propia puerta, y el segundo lo firmó Rubén Catalá al culminar una jugada combinativa.

El Barça Atlètic estuvo aturdido durante muchos minutos, pero entró en el partido gracias a un penalti antes del descanso cometido sobre Juan Hernández y transformado por Brian Fariñas. Todavía se le ponían mejor las cosas a los de Belletti cuando Sellés vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez. Pero las ocasiones llegaron a cuentagotas, las mejores para Delgado y Ureña, y las interrupciones cortaron el ritmo de juego.

Óscar Ureña reclamó un penalti en el 73, en el 80' debutó Ebrima y en el 86' marcó el propio Ureña tras un gran pase de Guille. Pero solo dos minutos después, los locales tuvieron una pena máxima que hizo temer lo peor. Lo envió Segura al poste y ya en el añadido, otro palo local, de nuevo de Segura, y el cabezazo al larguero de Ebrima. Una locura.

FICHA TÉCNICA

Castellón B: Sergi Torner, Alcira, Sallés, Toni Gabarri, Segura, Montero (Jacobo De oro, 54'), Catalá (Miguelón, 86'), Willmann (Charbel, 54'), Isma Fadel, Terma, Isi (Nico Font, 75').

Barça Atlètic: Kochen; Xavi Espart, Campos, Álvaro Cortés, Oduro; Tommy Marqués (Villar, 78'), Toni Fernández, Brian Fariñas (Guillermo, 46'); Shane Kluivert (Ebrima Tunkara, 81'), Juan Hernández (Ureña, 46') y Joaquín Delgado.

Goles: 1-0 M.7 (Álex Campos, p.p.); 2-0 M.18 Catalá; 2-1 M.40 Brian Fariñas (pen.); 2-2 M.87 Ureña.

Árbitro: Íber Almárcegui (Comité Aragonés). TA: Terma, Isi, Nico Font y Fadel/Juan Hernández, Brian Fariñas y Oduro. TR: Sallés (2TA, 50') y Alcira (97').

Incidencias: Gaetà Huguet, unos 500 espectadores.