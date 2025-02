Óscar López: "Lamine tiene tanto nivel que me centré en mejorar su fortaleza mental"

Óscar López confiesa que "ha sido un privilegio estar seis temporadas como entrenador en la cantera del Barça". El de Cerdanyola expolica que "esta hornada es espectacular y una garantía de futuro".

En una entrevista al programa ADN Masia, Óscar López explicó que "después de una década trabajando en el fútbol base ha llegado el momento de saltar al fútbol profesional".

El que fuera entrenador del Juvenil B y Juvenil A en las últimas temporadas ha analizado algunos de los jugadores que están destacando con Hansi Flick y que él tuvo el privilegio de pulir en su función de formador.

Esto es lo que nos ha explicado Óscar López sobre Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López y Marc Casadó, cuatro de los ocho jugadores del primer equipo que ha sirigido en su etapa como técnico de la cantera.

Lamine

"Lamine tiene un talento innato que lo ha ha hecho progresar de una manera increíble. Cuando dio el salto del cadete A al Juvenil A todo el mundo me hablaba maravillas de sus cualidades técnicas. Yo lo veía en el Cadete A y es cierto que iba muy sobrado. En el primer partido no lo hice jugar y quise potenciar su mentalidad competitiva. Le vi tanto nivel que me centré en trabajar con él más aspectos mentales.

Lamine, la gran esperanza del Barça / FCB

Jugar contra defensas de 19 años fue un cambio fuerte. Me centré en trabajar las decisiones que tomaba en el campo. A veces era tan bueno que aunque erraba en la decisión su ejecución excelente lo salvaba. Recuerdo trabajar mucho con él los centros a pierna natural, en cambio no trabajé los centros con el exterior pero él lo interpretó de manera automática."

Casadó

"Marc Casadó es el jugador ideal para enlazar cuerpo técnico y plantilla. En los entrenamientos, fuera del campo y en el vestuario era un chico que servía de enlace entre los jugadores y los entrenadores para comentar cualquier cuestión deportiva o extradeportiva.

Óscar López dirigió a Marc Casadó durante tres temporadas / FCB

Casadó siempre suma para el equipo y sae incidir en sus compañeros y en el entrernador para lograr tener un buen ambiente y mejorar todo lo necesario. No se trata de un chivato, todo lo contrario sino de un jugador impluicado en el grupo que piensa más allá de su visión personal."

Fermín

"Fermín es el jugador que más ha evolucionado. Su progresión ha sido genial. En Barça TV lo llamabais el pequeñín y a base de constancia y esfuerzo ha superado todos los malosa momentos quer ha pasado. En su momento no tenía los minutos que gozaban otros compañeros y él nunca se ha rendido y ha estado pendiente de mejorar y pulir todas sus condiciones. Ahora además le acompaña el físico y ahora tenemos a un jugadorazo muy inteligente."

"Fermín sabe interpretar los espacios, sabe lo que tiene que hacer en cada instante. Sus llegadas desde la segunda línea son muy buenas como demostró contra el Sevilla. Además sabe perfilarse y pausar el juego. su evolución desde cuando era cadete es espectacular. Lo tuve los tres años en edad juvenil.

Cubarsí

"Hay posiciones en un equipo que requieren de más veteranía. Un error de un portero o de un central te cuesta un gol y es por ello que se buscan jugadores más expertos para estas posiciones. En la demarcación de central se necesita algo especial para mandar, ordenar y sacar el balón y Cubarsí lo tiene."

Óscar López, con su discípulo Pau Cubarsí / Foto personal de Óscar López

"Y él lo tiene pese a su edad. Recuerdo cuando debutó en la Youth League que tuvo una primera parte irregular y todo el mundo esperaba que lo cambiase y yo le dije que estuviera tanquilo porque le iba a dar los 90 minutos pasase lo que pasase. Entonces jugó con confianza y se salió. Los jugadores a veces necesitan ese punto de confianza y tranquilidad para crecer.