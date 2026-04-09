Òscar Gistau también vuelve en el Barça Atlètic tras su lesión

Va recuperando efectivos Juliano Haus Belletti. Quedan cuatro partidos para terminar la fase regular de la Segunda RFEF. El Barça Atlètic está actualmente a un punto del Reus, el último equipo que marca el acceso a los playoffs de ascenso. Tras la goleada en Porreres del pasado domingo, el cuadro azulgrana mira ahora hacia el derbi ante el filial del Espanyol (domingo, 12:00) con el objetivo de no fallar ni dejarse puntos para lograr el objetivo.

Ya contamos en SPORT esta semana que Dani Rodríguez, que sufrió una lesión importante en el cuádriceps hace un par de meses, se reincorporará en breve a los entrenamientos y sumará a la causa del filial azulgrana de cara a este 'rush' final. El extremo estaba en un momento excelente de forma cuando cayó lesionado en el duelo ante el Barbastro. Llegó incluso a ir convocado con el primer equipo para el duelo ante el Slavia de Champions.

Gistau, más pólvora

Podemos informar que otro futbolista que regresará este viernes a los entrenamientos es Òscar Gistau. El delantero de Salou sufrió en febrero una pequeña rotura en la zona inferior del isquiotibial. Las previsiones apuntaban a tres meses apartado de los terrenos de juego.

No está teniendo suerte el atacante tarraconense, que ya sufrió en el primer tramo de curso una lesión de rodilla. Pero estos golpes lo han endurecido y regresa ahora más maduro y con ganas de volver a marcar diferencias. Es un nueve diferente, versátil y con mucha capacidad asociativa.

Opciones arriba

Pero la evolución de la recuperación del ariete ha sido muy positiva y este viernes estará ya haciendo parte de la sesión a las órdenes de Juliano Haus Belletti. El técnico brasileño ya recuperó hace unas semanas a Víctor Barberá (que tendría ya un acuerdo para marcharse al Valladolid en verano), así que dispondrá de tres '9' referencia de máximo nivel. Un lujo.

Gistau es un delantero centro muy prometedor / FCB

Joaquín Delgado, incorporado el pasado mercado invernal, completa ese roster de tres arietes. Cada vez va contando con más efectivos Belletti. Se espera que Gistau, si todo va bien, quizás pueda estar ya disponible para el duelo ante el Olot de la siguiente semana o ya frente al Atlètic Lleida.

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Aún quedan varios efectivos en la enfermería, como Sama Nomoko (que no volverá hasta octubre o noviembre) o Jofre Torrents, que todavía no trabaja sobre el césped y habrá que ver su evolución.