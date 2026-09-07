Òscar Gistau apunta a la Youth League: el '9' más prometedor de La Masia quiere reivindicarse a base de goles

El Sub-19 del Barça contará este miércoles con un 'fichaje' de lujo para intentar arrancar con buen pie en la fase liga de la Youth League.

En la denominada Champions juvenil esta primera fase son seis partidos y el Barça quiere competir al máximo nivel para aspirar a ganar este título por cuarta vez en su historia.

Gistau puede ser una buena ayuda en un grupo muy joven y mayoritariamente sin experiencia europea.

Òscar Gistau solo tiene 18 años y al ser un jugador nacido en el 2008 es en la presente temporada un juvenil de tercer año.

Aunque en principio forma parte de la plantilla del Barça Atlètic su dorsal 29 le permitirá alternar el Juvenil A y el filial.

Gistau e Iker Rodríguez en la pretemporada del primer equipo / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA / SPO

Su presencia en la Youth League sería algo normal por su edad pero el hecho de que ya disputara esta competición hace tres años le da un sentido diferente.

Cuando Óscar López le dio sus primeros minutos en la Champions juvenil en el curso 2023-24 Gistau era un cadete que apuntaba muy alto y que se quería comer el mundo. El de Salou disputó cuatro partidos en su primera participación en la Youth.

En el siguiente curso, ya con Belletti como técnico, Gistau anotó tres goles en los dos partidos que sumó en esta competición. En la pasada campaña, con Pol Planas como técnico del Sub-19, el '9' de La Masia anotó dos goles más en los dos partidos que pudo jugar en la Youth League.

Gistau es un ariete muy efectivo / Valentí Enrich

En estas tres temporadas solo ha podido sumar ocho partidos en la competición europea juvenil ya que las lesiones le han castigado en exceso.

Cinco goles y dos asistencias en esta competición son estadísticas muy positivas pero el objetivo del delantero centro canterano es que esta competición le sirva de trampolín para relanzar su carrera.

Los problemas en los isquios no le han dejado gozar de continuidad. Es por ello que tres años después Óscar seguirá compitiendo en este escaparate que suele ser una gran oportunidad para ascender a la élite del fútbol.

Òscar Gistau es un goleador prometedor / FCB

De aquel día en el que debutó en la Champions juvenil contra el Shakhtar solo quedan en el Barça Brian Fariñas con el primer equipo y Landry Farré en el Barça Atlètic.

El resto han ascendido a equipos profesionales como Dani Rodríguez y Sergi Domínguez (Dinamo Zagreb) o Yako (Almería) pero también los hay que están en categorías inferiores o en ligas no profesionales.

Gistau sigue preparado para explotar su enorme potencial y esta temporada ha de ser la suya si las lesiones le respetan de una vez. En la pretemporada trabajó a las órdenes de Flick y sumó minutos interesantes con el primer equipo.

Gistau es un '9' puro / Dani Barbeito

Posteriormente regresó al Barça Atlètic y en la primera jornada se quedó en el banquillo comprobando como el '9' titular, Quer, anotó cuatro tantos.

Pol Planas es un técnico con una habilidad especial para mejorar jugadores y de cara a este miércoles le dará todas las herramientas a Gistau para que explote su faceta goleadora.

El de Salou necesita marcar por tres motivos. El primero es para ayudar al Sub-19 a llegar lejos en la Youth League. el segundo motivo para sumar goles es para demostrarse a sí mismo y a Belletti que puede tener sitio en el filial.

Y el tercer motivo para marcar es para no dejar de soñar con debutar algún día con el primer equipo. Si Gistau logra encadenar partidos sin trabas físicas su potencial es enorme.

Gistau, en una imagen de esta temporada / SPORT

Òscar es un '9' que en su mejor versión podría encajar de maravilla en los esquemas de Flick. El de Salou es un gran presionador y un ariete muy dinámico, móvil y con grandes dotes asociativas . Y además tiene gol, y eso es algo que tiene un valor incalculable.

Todo pasa porque Gistau gane confianza con partidos como este Barça-Feyenoord de la primera jornada de la Youth League que se disputa a las 12 horas este miércoles en el Johan Cruyff.

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