El origen exótico y la evolución sorprendente de los centrales del Juvenil A del Barça

La pareja de centrales más habitual del primer equipo está formada por los catalanes Eric y Cubarsí. En el Barça Atlètic el aragonés Álvaro Cortés y el leridano Álex Campos han formado el eje defensivo en los dos últimos partidos. Con el debut de Juwensley Onstein en el partido del Juvenil A ante el Sant Cugat, Pol Planas ya ha alineado cinco centrales con raíces exóticas.

La pareja más habitual la forman el ghanés Hafiz Gariba y el guineano Baba Kourouma. El exjugador de la Escuela Marcet y el hermano de Baba son dos centrales que se complementan a la perfección.

Leo Saca es un internacional sub-21 con Moldavia mientras que Nico Marcipar nació en Castelldefels y su familia es argentina. Onstein nació en Arnhem (Países Bajos) y aunque ha crecido en Bélgica es internacional neerlandés en las categorías inferiores.

Onstein sueña con triunfar en el Barça / Gorka Urresola

El caso de Onstein es el más curioso ya que este central fichado del Genk es en principio un refuerzo pensado para que forme parte de la plantilla del Barça Atlètic. El hecho de que sumara diez meses sin competir al no renovar con el Genk provocará que necesite ir dando pasitos progresivos para ganar ritmo. El cuarto de hora que sumó ante el Sant Cugat es un buen inicio para adaptarse de manera progresiva al Barça.

Todo apunta a que su estada en el Juvenil A será fugaz ya que el objetivo es que se pueda foguear en el filial y demostre que tiene nivel para asumir retos más ambiciosos.

Nico Marcipar es un habitual de las selecciones juveniles de Argentina. El defensa zurdo juega en la cantera del Barça desde que se le fichó del Sant Cugat en categoría benjamín. Lateral izquierdo ofensivo en el fútbol-7, su evolución fue consolidarse como central izquierdo a partir de la etapa infantil.

Nico Marcipar es un central con buen toque / Instagram

Titular habitual en el fútbol base, la temporada pasada sumó 21 partidos con el Juvenil B pero este curso apenas ha disputado nueve encuentros (tres de titular) con el Juvenil A.

La plaza de central izquierdo está siendo inalcanzable para cualquier futbolista del Juvenil A que no sea Baba Kourouma. El hermano de Ilaix está explotando este curso todo su potencial de la mano de un excelente formador como Pol Planas. Baba nació en Guinea pero se trasladó a Catalunya e inició su formación en el Barça de infantil.

Baba Kourouma es un central zurdo muy técnico / Dani Barbeito

Tras unos inicios como futbolista de la calle en el Barça ha ido adquiriendo las bases tácticas necesarias para encajar en el modelo Barça. Ha jugado de interior, mediocentro y lateral pero en el club lo ven como un central izquierdo ideal ya que conjuga calidad y físico y su inteligencia táctica va a más.

La pareja habitual de Baba en el eje defensivo está siendo otro futbolista con raíces africanas que se ha adaptado de maravilla al estilo de juego blaugrana. Hafiz Gariba llegó a Barcelona para crecer en la escuela Marcet. Antes de fichar por el barça competía en el modesto Codolar de Cuarta catalana.

Hafiz Gariba es un defensa muy completo / Dani Barbeito

Hafiz Gariba es un ghanés que destaca por un físico potente pero a estas condiciones atléticas le suma grandes dosis de agresividad y concentración. La capacidad de adaptación al modelo Barça de este central está siendo fulgurante. El gran rendimiento de esta dupla que forman Hafiz y Baba han dejado con pocas posibilidades de lucir su potencial a Leo Saca.

Leo Saca juega en el Juvenil A / Instagram

Fichado del Espanyol cuando era infantil, Leo Saca es un jugador que ha actuado con las selecciones inferiores de Rumanía y Moldavia. Nacido en Ialoveni (Moldavia) empezó de centrocampista pero con los años ha mutado a central zurdo.

Dotado de una gran clase, Leo Saca necesita crecer en la fiabilidad defensiva para ganar más minutos con el Juvenil A. Pol Planas cuenta con centrales de distintas características y con procedencias sorprendentes.

El club sigue su evolución con atención ya que esta es una demarcación en la que la plantilla del primer equipo tiene margen de mejora.