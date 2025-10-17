Orian Goren, el último 'fichaje' para residir en La Masia

La Masia se ha convertido en una marca global tan potente que en el mundo del fútbol hay consenso en considerarla la mejor cantera del mundo. Cuando hablamos de un jugador de La Masia nos referimos a un futbolista formado en los equipos inferiores del Barça.

Con todo ello nos olvidamos a menudo diferenciar al jugador que vive en su entorno familiar y juega en la cantera del Barça con el que reside en el edificio de La Masia de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Orian Goren jugó en la temporada 24-25 entre el Cadete A y Juvenil B / Valentí Enrich

Este edificio que se inauguró en el 2011 y que cogía el relevo de La Masia de Can Planes como residencia de deportistas del Barça sigue siendo el corazón de la cantera blaugrana.

La sinécdoque (figura retórica que coge una parte por el todo) nos ha hecho olvidar que hay un grupo de futbolistas que desayunan, comen, cenas, duermen, estudian y viven en el edificio La Masia Centre de Formació Oriol Tort. Ellos son igual de canteranos que el resto que pueden vivir con sus familias pero su experiencia Barça es aún más intensa.

Orian Goren es un centrocampista muy prometedor / Dani Barbeito

Uno de los últimos que reside en La Masia es Orian Goren. Por cuestiones familiares y logísticas este chico nacido en Savyon vive con futbolistas como Hugo Galdeano, Isma Ziani, Byron Mendoza, Pedro Villar o el propio Dro entre muchos otros.

Todos ellos están en un entorno en el que cuentan con los mejores pedagogos, psicólogos y profesionales para ayudarles a crecer y convertirse en grandes deportistas y personas ejemplares.

Orian Goren ya soñaba de pequeño jugar en el Barça y dar el paso de residir en La Masia es un nuevo peldaño que le acerca a sus objetivos. Este finísimo interior de 16 años ya ha conquistado a Pol Planas y se ha convertido en una pieza vital del Juvenil A y ya sabe lo que es ejercitarse con el primer equipo.

Orian Goren es un interior de gran clase / Dani Barbeito

En esta ventana de compromisos internacionales, Orian Goren ha disputado tres partidos con la selección sub-19 de Israel. Pese a ser un juvenil de primer año nacido en marzo del 2009 (16 años) Orian ya es un fijo en la Sub-19 de su país natal.

En estos tres encuentros ante Austria, Eslovenia y Luxemburgo Orian ha sumado dos titularidades y 135 minutos disputados. En la Youth League ha participado en las dos primeras victorias del equipo de Pol Planas sumando 88 minutos en la máxima competición juvenil. En el campeonato liguero Orian ha sido titular en tres de los cuatro partidos del Juvenil A y ha anotado un gol.

Orian Goren está llamado a ser un jugador clave para el futuro del club / Dani Barbeito

Orian se siente preparado para seguir evolucionando y desarrollando su enorme talento. El centrocampista, con doble nacionalidad israelí y checa, llegó al Barça del Macabi Petah en el 2022 y cautiva a técnicos y compañeros por su sencillez e inteligencia. Orian está aprovechando al máximo la formación que le brinda el Barça para mejorar en todos los ámbitos.

El hecho de residir en La Masia le permite compaginar mejor sus estudios y los entrenamientos y partidos. A nivel académico es un chico que está muy centrado en sus obligaciones y supera con nota todos los exámenes. A nivel futbolístico está sorteando todos los obstáculos y pese a que, por edad, le tocaría jugar en el Juvenil B ya se ha asentado como un puntal del Juvenil A.

Orian Goren es un talento diferencial / Dani Barbeito

Con su selección acostumbra a jugar de interior izquierdo en un 4-4-2 mientras que en el Barça ejerce de 10 o de 8 como interior. Ante el PSG con la expulsión de Álex Campos tuvo que adaptarse a jugar de extremo izquierdo, una posición en la que también puede jugar ofreciendo un rendimiento notable.