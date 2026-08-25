FC Barcelona
Orian Goren, un regreso cantado al 'B' tras una experiencia mágica
El centrocampista de 17 años brilló ante el Vilanova en su vuelta al Barça Atlètic. El israelita ya estás en dinámica de filial tras una prometedora pretemporada con el primer equipo
El centro del campo del Barça es probablemente el de mayor calidad del mundo. Rodri, Pedri, Gavi y Dani Olmo son cuatro campeones del mundo mientras que Fermín lo hubiera sido si no se hubiera lesionado y Marc Bernal es uno de los '6' más prometedores del planeta.
Además, está Brian Fariñas que busca convencer a Flick para ganarse un dorsal del primer equipo y no hay que olvidar a Frenkie De Jong.
El único lesionado tras comprobarse que lo de Gavi es un susto es el neerlandés, cuya vuelta a los terrenos de juego es a día de hoy una incógnita.
Con este panorama, Orian Goren ya no está en dinámica de primer equipo. Aunque el israelita ha completado una pretemporada excelente a las órdenes de Flick la feroz competencia no le deja ahora mismo espacio para competir por una plaza en la medular.
El alemán ha podido comprobar 'in situ' las cualidades especiales de este interior diestro que se maneja de maravilla con las dos piernas. Orian no ha desentonado con el primer equipo, de hecho ha mostrado detalles increíbles de su inmenso talento.
El momento álgido de la pretemporada para este centrocampista fino y con gran personalidad fue poder estrenarse en el Spotify Camp Nou.
Poder disputar el Trofeo Joan Gamper ante más de cincuenta mil espectadores ha resultado una experiencia única para Orian.
El centrocampista internacional con la sub-17 de Israel ha vuelto a la disciplina del Barça Atlètic, un equipo en el que todavía no se ha estrenado de manera oficial.
El último amistoso que el equipo de Belletti ha disputado en la pretemporada se jugó el domingo en Vilanova. El Barça Atlètic empató (0-0) en un partido en el que Orian brilló en la última media hora del encuentro.
El exjugador del Macabi Petah entró en el minuto 59 y ofreció todo su repertorio técnico.
Situado en su demarcación ideal como interior izquierdo, Goren dejó su mejor jugada en una acción en la que exhibió dos regates y un gran pase a Ebrima.
El gambiano se lesionó en este partido y estará un mes y medio de baja. El miércoles Orian Goren volverá a participar en nuevo amistoso del filial contra el Reus.
El joven canterano blaugrana ha vivido unas semanas mágicas con el primer equipo. Flick confesó que el israelita fue uno de los jugadores que más le sorprendió.
Hansi ha tomado nota y sabe que con Orian puede contar cuando necesite un centrocampista creativo y con carácter.
Este interior 100% Masia es un chico muy inteligente y sabe que ahora tiene que ganarse a Juliano Belletti.
En el centro del campo del filial no estarán Rodri, Pedri o Bernal pero jugadores como Pedro Rodríguez, Diarra o Ybarra sí que serán competencia real para Orian.
Para volver a ganarse otra oportunidad en el Spotify Camp Nou Orian necesita seguir creciendo en el Barça Atlètic.
Contra el Vilanova se le vio con mucha fluidez y calidad. El equipo de Belletti es esta tewmporada muy estimulante con jugadores de gran proyección. Orian es uno de ellos.
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