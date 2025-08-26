Orian Goren, un lujo técnico que puede pulir Pol Planas

A los entrenadores se les valora por sus resultados y por la imagen y el juego que ofrecen sus equipos. En la cantera, además de estos objetivos, es fundamental que los técnicos ayuden a que los jugadores con gran potencial a que exploten sus cualidades y puedan aspirar a saltar al fútbol profesional.

En la cantera del Barça no esconden que ganar es siempre importante pero el trabajo en La Masia es ante todo formativo y el gran objetivo pasa por pulir a los futbolistas.

Un formador ideal

Pol Planas afronta con gran ilusión el reto de estrenarse como entrenador del Juvenil A. Los resultados y el juego que exhibió el equipo dirigido por Belletti sitúan el listón muy alto para Planas pero el objetivo del nuevo entrenador del Juvenil A es mejorar a todos sus futbolistas y competir al máximo de las posibilidades del equipo.

Pol Planas confía en el potencial de Orian Goren / FCB

La plantilla que estará a disposición de Pol Planas para el debut en la División de Honor Juvenil (14 de septiembre Barça-Zaragoza) todavía es una incógnita ya que las inscripciones del primer equipo y los movimientos de mercado en esta última semana todavía pueden deparar sorpresas.

Si Flick está contando con jugadores como Dro,Guille, Toni o Jofre, Belletti está utilizando a numerosos juveniles algunos de los cuales acabarán regresando al equipo de Pol Planas. El 'míster' del Juvenil A, por su parte, también está contando con numerosos jugadores del Juvenil B que lo más lógico es que acaben volviendo a su equipo original.

Una oportunidad de oro

Uno de los juveniles de primer año que más posibilidades tiene esta temporada de asentarse en el Juvenil A es Orian Goren. El internacional sub-17 con Israel alternó la temporada pasada el Cadete A con el Juvenil B y Pol Planas (entonces técnico del Juvenil B) ya pudo comprobar que Orian es un jugador diferente.

Orian Goren es un interior de enorme talento / FCB

El futbolista con nacionalidad checa e israelita es un centrocampista de técnica exquisita que destaca por una visión de juego privilegiada. Su demarcación natural es la de interior izquierdo pero puede jugar en el otro perfil del centro del campo y también de falso '9' e incluso como mediocentro. Orian es de esos futbolistas que entienden tan bien el juego que se adapta a lo que le pide su entrenador con enorme facilidad.

Apuesta de club

Recientemente Orian vivió uno de sus mejores momentos en Barcelona tras firmar su renovación para las próximas tres temporadas con el club con el que sueña triunfar.

Esta temporada Orian tiene la ventaja que sus entrenadores del curso pasado serán los mismos. Cesc Bosch ha pasado del Cadete A al Juvenil B mientras que Planas ha saltado al Juvenil a procedente del juvenil B. Orian podría vivir otra temporada a caballo entre dos equipos aunque dependiendo de como se configure la plantilla del Juvenil a difícilmente volverá a su equipo original.

Orian Goren renovó con el Barça / FCB

Quim Junyent, Pedro Rodríguez o Juan Hernández son algunos de los jugadores juveniles con los que está contando Belletti y que habrá que ver si en algún momento bajan al Juvenil A. Solo en ese caso Orian podría perder un sitio en los esquemas de Planas que valora su clase e ingenio en el campo.

Desarrollo necesario

El talento natural de Orian es enorme pero no por ello los técnicos de la Masia tienen el deber de pulir e impulsar a estos talentos para prepararlos para la élite.

En esto, Pol Planas es uno de lis mejores. No es casual que Cubarsí confesara que el entrenador con el que aprendió más fue el actual técnico del Juvenil A. Otro ejemplo de futbolista que ha explotado bajo la tutela de Planas es Toni Fernández y el último ejemplo es el de Dro que ha pasado del Juvenil B al primer equipo mostrando una preparación sorprendente para tamaño salto de categoría.

Orian Goren apunta muy alto / Javi Ferrándiz

Planas es un míster muy exigente que logra ganarse la confianza de los futbolistas y es capaz de convencerlos para mejorar algunos aspectos de su juego y potenciar todas sus virtudes. Orian Goren es un chico con un carácter muy positivo que agradece que los entrenadores le dediquen tiempo para pulir sus condiciones y se muestra muy abierto a aprender y evolucionar en su juego.

Una temporada clave

Trabajar con un técnico que impulsa a los jugadores hacia grandes cotas es una fortuna que Orian quiere aprovechar. Al Juvenil A todavía le faltan tres semanas para su debut oficial pero estas semanas de entrenamientos son clave para que los jugadores lleguen al inicio de curso en plena forma tanto en el plano individual como en el colectivo.

Orian Goren es consciente de que la competencia en su posición es brutal ya que en el primer equipo Flick cuenta con grandes centrocampistas y que tanto Belletti como Planas también disponen de interiores de enorme potencial. El reto para el internacional israelita es seguir creciendo y poder destacar en dos competiciones exigentes como la división de Honor Juvenil y la Youth League.

Orian Goren es unop de los grandes talentos del Cadete A / Javier Ferrandiz

El profesor Planas trabaja con Orian y el resto de perlas juveniles para que la remesa de proidigios de La Masia no se acabe nunca y sigan asomándose al primer equipo más futbolistas preparados en todos los aspectos. Orian Goren es uno de los más especiales y esta temporada puede ser clave para su despegue definitivo.

El de Savyon llegó al Barça en el año 2022 y hasta ahora ha jugado con el Infantil A, Cadete B, Cadete A, Juvenil B y Juvenil A. Lo más difícil está por llegar pero cuando se afronta conm el máximo interés y con todas las cualidades del mundo la ilusión no se puede nunca frenar.