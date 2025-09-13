Orian Goren lidera un debut brillante del Juvenil A

El Juvenil A del Barça inició la División de Honor con una goleada convincente ante el Zaragoza (4-0) en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Fue el estreno soñado para Pol Planas en el banquillo, con goles, portería a cero y varios debuts que dejaron grandes sensaciones.

La apuesta de Planas de situar a Orian Goren, debutante, como titular no pudo salirle mejor: inicio fulgurante, con dominio total en los primeros minutos y un golazo en el 9’. El propio Orian inició la jugada con una combinación maravillosa con el falso 9 Adrián Guerrero y definió de lujo ante el portero rival. El centro del campo blaugrana brilló: Pedro Villar cortaba contras, Pedro Rodríguez generaba peligro y Orian llegaba desde segunda línea con muchísima calidad. Durante los primeros 20 minutos el Zaragoza apenas cruzó el centro del campo.

Hubo, sin embargo, un pequeño bajón de dos o tres minutos que pudo costar caro. En el 21’ el árbitro no señaló un posible penalti a favor del Zaragoza y, acto seguido, Cuartero remató al larguero. Hafiz salvó al Barça en una gran acción defensiva. Los azulgranas recuperaron el mando y reclamaron otro penalti en el 33’ por una caída de Pedro Rodríguez. El primer tiempo acabó con un remate alto de Villar y buenas sensaciones de un equipo que supo madurar el duelo.

DE MENOS A MÁS

La segunda parte fue de control y paciencia. El único susto llegó al inicio con un disparo de Cuartero que Max Bonfill, muy seguro durante todo el encuentro, repelió de forma brillante. Oriol Pallàs, recién llegado del Espanyol, rozó el gol con un gran disparo cerca de la escuadra. El Barça dominaba pero le costaba generar ocasiones claras hasta que, en el 77’, un centro de Oertli (que también se estrenó) desde la izquierda acabó con el autogol de Aguilar para el 2-0 que dejaba sentenciado el choque.

El tramo final fue un festival. Ebrima Tunkara, que debutó con solo 15 años, mostró su talento en la jugada que acabó con el 3-0 de Pedro Villar a tres minutos del final. Ya en el añadido, Pedro Rodríguez puso la guinda con un gran remate de cabeza para cerrar el 4-0.

El Juvenil A arranca con paso firme, demostrando que sabe trabajar los partidos, madurarlos y sentenciarlos en el momento justo. Un estreno que invita al optimismo.