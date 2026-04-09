Orian Goren, una lesión con consecuencias limitadas

Minuto 9 del partido del Juvenil A del Barça ante el Nàstic de Tarragona de este pasado domingo. Orian Goren salta y controla un balón pero al apoyar el pie en el suelo nota unas molestias y pide el cambio de inmediato. El entrenador del Juvenil A barcelonista incluye en el terreno de juego al capitán del Juvenil B Adam Argemí para suplir a su '6' titular. Saltan todas las alarmas en el campo 7 de la Ciutat Esportiva ya que entre lesiones y ascensos al filial, escasean los centrocampistas para manejar el juego en la zona ancha.

El Juvenil A acabó ganando 2-1 con un gol en el minuto 93 de Álex González que permite depender a los blaugranas de sí mismos para revalidar el título de liga. El Espanyol sigue siendo el líder pero el Juvenil A del Barça tiene un partido pendiente contra el Gimnàstic de Manresa que le permite no depender de los blanquiazules.

Orian Goren jugó a un gran nivel contra el Mallorca / Gorka Urresola

A los blaugranas les bastaría con ganar los cinco partidos que les restan de campeonato para proclamarse campeones. El Espanyol no lo pondrá fácil ya que si el Barça pincha en alguna jornada los pericos pueden volver a depender de ellos para conquistar el título liguero.

El primer paso del Barça para encarrilar el título lo tendrá que dar este domingo (16h) en el Complex Esportiu Olimpia de Sabadell. Los arlequinados son séptimos en la tabla y buscarán dar la sorpresa ante un Barça que no podrá contar con su jugador más en forma del momento. Sport ha podido conocer que la lesión de Orian Goren en el tobillo es menos grave de lo que se temía.

Orian Goren celebró así su golazo al Espanyol / Dani Barbeito

Orian Goren es baja segura para este encuentro pero se espera que a lo largo de la próxima semana pueda estar de nuevo disponible. Después de jugar en el campo del Sabadell, el Juvenil A barcelonista disputará el miércoles 15 (12h) su partido pendiente contra el Gimnàstic Manresa y el partido de la jornada 28 contra el Cornellà está previsto para el domingo 19. Estos dos partidos que jugará el Juvenil A como local son los que Orian tiene marcados como la fecha posible de su retorno.

Las pruebas realizadas entre el lunes y el martes descartaron cualquier lesión grave en el tobillo. Es por ello que, según ha podido saber Sport, Orian trabajará duro estos días para recuperarse pronto de este susto.

Cuando Pol Planas lo sustituyó y le realizaron una resonancia se dispararon los temores de una lesión importante.

Orian Goren es un futbolista muy especial / Dani Barbeito

El calendario apremia y aunque el Juvenil A tiene bajas sensibles en esta zona como Pedro Rodríguez, Villar o Ávila los técnicos no forzarán la máquina con Orian. El israelí volverá a jugar solo cuando esté al 100%. Orian Goren dio el susto pero tanto el jugador como el cuerpo técnico respiran aliviados ya que este prometedor medio podrá volver a jugar en breve.

Aunque el internacional Sub-19 con Israel es un interior muy creativo, las bajas le han obligado a reinventarse como un mediocentro de gran solvencia. Esta polivalencia puede ayudar al crecimiento total de esta perla de esta joya de 17 años de La Masia.