Onstein, el único fichaje que puede estrenarse en la Copa Catalunya

Días extraños para el Barça Atlètic. Los de Belletti tenían que jugar el sábado en el campo del Castellón B pero la alerta roja que sufrió la zona de Valencia provocó el aplazamiento del encuentro. El filial tiene ahora su próxima cita en la Segunda Federación el sábado pero antes de recibir al Alcoyano este miércoles el Johan Cruyff acogerá otro partido.

El segundo equipo blaugrana se enfrenta este martes (17h Esport 3) al andorra en las semifinales de la Copa Catalunya. La otra semifinal de esta competición la disputarán el Sabadell y el Nàstic en la Nova Creu alta el miércoles.

Los barcelonistas superaron en cuartos al NSA Camp Joliu (1-2) con goles de Roger Martínez y Brian Fariñas. Este partido será recordado por el debut de Ebrima Tunkara, una de las grandes perlas de La Masia.

Brian Fariñas ante el Reus con el Barça Atlpetic / FC Barcelona

El Andorra superó al Europa (2-3) en los cuartos de final con goles de Gabanzón, Josep Cerdá y Diego Allende. El Andorra está luchando en la Liga Hypermotion por mantenerse y actualmente está clasificado en la decimosexta posición, con dos puntos de margen respecto al descenso.

El gran objetivo para el Barça Atlètic de Belletti es acercarse a la primera plaza que en estos momentos ocupa el Poblense. Con un partido menos el filial está a ocho puntos de los baleares.

Uno de los grandes atractivos del partido puede ser el debut con el Barça Atlètic del central neerlandés Juwensley Onstein. El defensa zurdo que ha fichado el Barça del Genk ya debutó con el Juvenil A contra el Sant Cugat y el paso adelante siguiente puede ser acumular minutos en esta competición.

Onstein ya manda en la zaga del Barça / Gorka Urresola

Los otros dos fichajes de futuro no podrán participar en este encuentro ya que Pacífico no tiene todavía el alta médica y Hamza Abdelkarim está a la espera de que se resuelvan los trámites burocráticos necesarios para que pueda jugar.

Noticias relacionadas

Onstein es el único de los tres que podría debutar ya que se encuentra bien físicamente y tiene todos los papeles en regla. La prioridad para Belletti es el ascenso y la liga pero la Copa Catalunya es un buen banco de pruebas para jugadores que necesitan ritmo de competición y juveniles que quieren optar a ascender al filial.