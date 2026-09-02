Onstein, baja importante para el Barça Atlètic

Juwensley Onstein, central del Barça Atlètic de 18 años, ha sufrido una lesión que le impedirá comenzar la temporada con el equipo, según informó el club en un comunicado. El futbolista permanecerá entre seis y ocho semanas de baja tras lastimarse en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Por tanto, Onstein no estará ante el Sabadell en la final de la Copa de Catalunya de este miércoles por la noche ni en el arranque liguero del Barça Atlètic, que se pone en liza este domingo ante el Náxara en la Segunda Federación. Una categoría que el filial quiere abandonar después de no lograr clasificarse para el play-off en el ejercicio anterior.

Onstein es un futbolista con mucha proyección, pero de momento no ha podido mostrar su enorme potencial. Era uno de los jugadores que podrían incluso ser citados para el stage de Birmingham dadas sus buenas condiciones.

El zaguero destaca por sus condiciones físicas. Con una estatura de alrededor de 1,90 metros, es un perfil de zaguero potente que llegó al club catalán en el pasado mercado de invierno procedente del Genk.

Tras su incorporación, la dirección técnica planificó un trabajo específico de puesta a punto, dado que el jugador acumulaba varios meses de inactividad antes de su fichaje. Aunque llegó a debutar en la temporada pasada con el Juvenil A bajo las órdenes de Pol Planas, diversas molestias físicas y pequeñas lesiones no le permitieron disfrutar de toda la continuidad que hubiera deseado sobre el terreno de juego.

A pesar de estos inconvenientes durante sus primeros meses en Barcelona, el club mantiene una gran confianza en sus capacidades y considera que tiene proyección de primer equipo