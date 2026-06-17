Oficial: Juliano Belletti continuará al frente del Barça Atlètic

El FC Barcelona anunció este miércoles de manera oficial la continuidad de Juliano Belletti como entrenador del Barça Atlètic para la próxima temporada 2026/27. El técnico brasileño ha sellado su renovación con la entidad azulgrana al cargo del filial, garantizando su permanencia por segundo año consecutivo en el banquillo del Johan Cruyff, al frente de un equipo que la entidad considera clave como el último escalón formativo antes del salto al fútbol profesional.

Belletti regresó a la estructura del club en 2023, inicialmente como asistente en el Juvenil A, antes de asumir las riendas del filial. El exfutbolista, que recientemente conmemoró el vigésimo aniversario de la Liga de Campeones de 2006 en la que fue el héroe al marcar el gol de la victoria en París, consolida así su posición en el proyecto deportivo de la cantera.

Belletti tenía un contrato por una temporada más otra opcional, que es la que finalmente se ha aplicado para que se mantenga en el cargo hasta el 30 de junio de 2027. Los responsables azulgranas del área deportiva han valorado muy positivamente su primer año de gestión, destacando el cumplimiento de los objetivos de formación y la proyección de talentos hacia el primer equipo.

Bajo la dirección del brasileño, un total de 42 futbolistas tuvieron minutos a lo largo de la temporada. La campaña destacó especialmente por la promoción interna, registrando el debut de 21 jugadores con el Barça Atlètic, en su gran mayoría procedentes de las categorías juveniles.

El gran reto, el ascenso a Primera RFEF

Evidentemente, el gran reto de la próxima campaña vuelve a ser el conseguir el ascenso a la Primera RFEF para que los jóvenes de La Masia se puedan curtir en un entorno de mayor nivel competitivo y que el salto al primer equipo no sea tan fuerte.

También es cierto que Juliano debe afrontar una situación a veces complicada, pero que sin duda satisface a todos los estamentos del club, y es que muchos de los grandes talentos del plantel tienen rápidamente un papel en la plantilla de Hansi Flick, más allá de los casos extremos como Lamine Yamal o Pau Cubarsí.

Así, por ejemplo en el próximo stage de pretemporada en Inglaterra está previsto que participen Ebrima, Orian Goren, Gistau o Hamza, entre otros jóvenes futbolistas, aunque cuando se vayan reincorporando paulatinamente los internacionales de la primera plantilla muchos de ellos se integrarán en la dinámica del filial a las órdenes de Belletti.