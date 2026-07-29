Oficial: Joan Anaya deja el Barça y ficha por el Sant Andreu

El FC Barcelona continúa dando forma a la plantilla del Barça Atlètic de cara a la próxima temporada. Después de varias semanas de movimientos tanto en el capítulo de incorporaciones como de salidas, el club blaugrana ha hecho oficial este miércoles el traspaso de Joan Anaya al Sant Andreu. El lateral derecho, uno de los futbolistas del filial que más tiempo llevaba vinculado a La Masia, pone así punto final a una etapa de más de una década defendiendo la camiseta blaugrana para iniciar una nueva aventura en el conjunto barcelonés.

El acuerdo entre ambas entidades contempla el traspaso definitivo del defensa, aunque el Barça ha querido mantener el control sobre su evolución reservándose un porcentaje de una futura venta, una fórmula habitual en las operaciones de jóvenes jugadores con proyección.

Once años creciendo en La Masia

Anaya llegó al FC Barcelona en el verano de 2015 procedente del Reus Deportiu para incorporarse al Alevín D. Desde entonces fue superando todas las categorías inferiores del club hasta alcanzar el Barça Atlètic, convirtiéndose en uno de los grandes supervivientes de su generación. A lo largo de su trayectoria disputó un total de 32 partidos con el filial blaugrana, repartidos entre las temporadas 2023/24, 2024/25 y 2025/26, consolidándose como un lateral derecho con vocación ofensiva, velocidad y capacidad para incorporarse al ataque.

Su crecimiento, sin embargo, estuvo condicionado por un auténtico calvario físico. Los problemas musculares, especialmente en los isquiotibiales, frenaron en varias ocasiones su progresión cuando parecía asentarse definitivamente en el filial. Pese a ello, el club nunca dejó de confiar en él. De hecho, el Barça renovó su contrato hasta 2027 cuando todavía atravesaba uno de los momentos más complicados de su recuperación, convencido de su potencial y de su capacidad para volver a alcanzar su mejor nivel.

La pasada temporada parecía haber dejado atrás definitivamente esos problemas y estaba llamado a asumir un papel importante en el Barça Atlètic de Juliano Belletti. Sin embargo, una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda volvió a apartarlo de los terrenos de juego durante varias semanas cuando atravesaba uno de sus mejores momentos. Ahora, a sus 21 años, Anaya buscará en el Sant Andreu la continuidad que tantas veces le impidieron las lesiones durante su etapa formativa.