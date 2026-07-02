Oficial: Ignasi Quer, nuevo delantero del Barça Atlètic

El FC Barcelona ha anunciado este jueves la incorporación de Ignasi Quer al Barça Atlètic. El delantero catalán, de 22 años, llega libre procedente del CE L'Hospitalet y ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2028, convirtiéndose en uno de los primeros refuerzos del filial azulgrana para la temporada 2026-27 junto a Javi Castro.

La llegada de Quer forma parte de la reconstrucción que está llevando a cabo el Barça Atlètic tras una temporada complicada en Segunda Federación. El club busca confeccionar una plantilla competitiva que permita pelear por el regreso a Primera RFEF, combinando el talento de La Masia con futbolistas que han demostrado rendimiento y madurez en categorías nacionales.

Un gran goleador

Nacido en Gurb, Ignasi Quer ha sido una de las grandes revelaciones de la última temporada en Tercera Federación. El atacante comenzó el curso en la UE Vic, donde anotó cinco goles, antes de incorporarse en el mercado invernal al CE L'Hospitalet. Allí explotó definitivamente, firmando 15 tantos en la segunda vuelta y convirtiéndose en una de las piezas clave del equipo en la lucha por el ascenso.

Ignasi Quer es un delantero muy cotizado / CE L'Hospitalet

El Barça incorpora así a un delantero con olfato goleador, potencia física y capacidad para jugar como referencia ofensiva. Formado en las canteras del Vic Riuprimer, Manresa, Manlleu y Girona, Quer tendrá ahora la oportunidad de dar un importante salto en su carrera y demostrar su nivel en una estructura profesional como la del FC Barcelona.

Comunicado oficial del FC Barcelona

"El FC Barcelona e Ignasi Quer han llegado a un acuerdo para la incorporación del delantero al Barça Atlètic. El futbolista catalán, de 22 años, firma contrato hasta el 30 de junio del 2028 y reforzará al filial azulgrana de Juliano Belletti de cara a la temporada 2026/27.

Ignasi Quer llega libre procedente del CE L'Hospitalet, donde ha completado una gran segunda parte de temporada después de iniciar el curso en la UE Vic. En el conjunto de la franja se ha convertido en una de las piezas clave del equipo, contribuyendo de forma decisiva a la clasificación para el play-off de ascenso.

El delantero catalán ha cerrado la temporada con un total de 20 goles en Tercera Federación, confirmándose como uno de los atacantes más destacados de la categoría. Su protagonismo también quedó reflejado en la fase de ascenso, donde marcó dos goles en la primera eliminatoria ante el CF Badalona.

Con esta incorporación, el Barça Atlètic suma talento, gol y proyección ofensiva con un futbolista que ha demostrado gran capacidad rematadora y un notable crecimiento durante el último curso.

El acto de firma del contrato ha contado con la presencia del director del Fútbol Formativo del FC Barcelona, José Ramón Alexanko".

Con el reto de devolver al filial a Primera RFEF, Ignasi Quer inicia ahora una nueva etapa en el Barça Atlètic con la oportunidad de seguir creciendo en una de las canteras más exigentes del fútbol europeo.