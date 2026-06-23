Oficial: Hamza Abdelkarim, azulgrana hasta 2029

El FC Barcelona anunció oficialmente que ha hecho efectiva la opción de compra por el internacional egipcio Hamza Abdelkarim, una de las jóvenes revelaciones en el Mundial 2026 y que ya se encontraba bajo la disciplina blaugrana en el filial.

El Barça comunicó en su momento a su club de origen, el Al Ahly, su intención de aplicar la opción de compra por valor de 1,5 millones de euros que tenía por el jugador, de manera que el delantero egipcio se incorporará definitivamente, en principio para integrarse en el Barça Atlètic firmando un contrato por las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

Actualmente, Hamza Abdelkarim forma parte de la selección absoluta de Egipto con la que disputa la Copa del Mundo y a sus 18 años ya ha tenido minutos en los dos partidos disputados por su selección, contra Bélgica y Nueva Zelanda.

Ha convencido a los técnicos

Hamza Abdelkarim se incorporó al FC Barcelona durante el mercado de invierno de esta temporada. Resueltos los trámites administrativos que retrasaron su debut, finalmente disputó el tramo final de la temporada con el Juvenil A, donde ofreció un gran rendimiento de forma inmediata aportando 6 goles en 11 partidos.

Ya en su debut, el 8 de marzo, marcó un gol en el campo del Huesca (2-2). A partir de entonces disputó un total de nueve partidos de Liga, en los que marcó seis goles, incluido un hat-trick en la goleada ante el Montecarlo (9-0) el día en que el equipo ganó la Liga de División de Honor. También participó en dos partidos de Copa del Rey, en la que el Barça fue subcampeón.

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El hecho de que haya demostrado su madurez competitiva en un reto tan exigente como es el Mundial ante rivales del máximo nivel ha acabado de convencer al Barça de que vale la pena apostar por el joven delantero egipcio que muy posiblemente participará en la pretemporada del primer equipo a las órdenes de Hansi Flick.