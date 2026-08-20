Oficial: Enzo Pérez, el fichaje más deslumbrante en la cantera, firma por el Barça

El 28 de Abril SPORT publicó esta noticia: Enzo Pérez, el '6' del Girona más deseado. Entonces explicábamos que este centrocampista infantil había despertado el interés de grandes clubs españoles e ingleses y que su futuro estaba abierto.

Un mes después, el 2 de Junio, SPORT anunció en primicia que el jugador del Girona había escogido al Barça como su próximo destino. Nuestro titular fue contundente: ¡Bomba en la cantera! El Barça se anticipa al Madrid y al City y ficha a Enzo Pérez, el mediocentro del futuro.

Enzo Pérez juega en las selecciones inferiores de España / RFEF.es

El club blaugrana supo moverse bien para anticiparse a sus competidores y captar a un proyecto de '6' de mucho nivel. Enzo es un jugador con una visión de juego privilegiada pero además dispone de mucha capacidad goleadora.

En las redes sociales del jugador, dos semanas después del anuncio de SPORT, Enzo se despidió del Girona con un mensaje de agradecimiento al club gerundense. Su discurso empezaba así: "Hoy es un día difícil para mí, hoy toca despedirse de la que ha sido mi casa durante los dos últimos años.."

Con todo, solo faltaba que su pase al Barça fuera definitivo. Y ya lo es al 100%. Este miércoles firmó los documentos que le unen al Barça y Enzo ya lo pudo publicitar en su cuenta de Instagram.

Enzo Pérez está orgulloso de volver al Barça / Instagram

Enzo Pérez definió así sus sensaciones: "Feliz de formar parte del FC Barcelona. Visca el Barça". Mensaje breve pero significativo de un chico que vivió este día especial acompañado de su hermano Luca (central del Juvenil B del Barça) y del resto de su familia para compartir un momento único.

Pocas familias, como la Pérez-Carrasco, pueden presumir de tener dos hijos jugando en el Barça. Enzo forma parte del Sub-15 blaugrana mientras que Luca está alternando en esta pretemporada entre el Juvenil B y Juvenil A.

Enzo ya suma unos días entrenando con sus nuevos compañeros del Sub-15. David Moreno, Fode Diallo, Alan Guerra o Hugo Tomás son algunos de sus nuevos compañeros. Albert Peris, antiguo ayudante de García Pimienta, se estrena como primer entrenador de este equipo que anres era conocido como el Cadete B.

La familia Pérez-Carrasco celebró la firma de Enzo con el Barça / Instagram

Enzo ya había jugado de blaugrana en su etapa de fútbol-7 pero ahora inicia un nuevo reto con la idea de seguir creciendo y evolucionando como futbolista.

SPORT puso sobre la pista que su futuro era incierto, avanzó su fichaje por el Barça y ahora ha constatado su llegada oficial a la mejor cantera del mundo.

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Enzo es una de las incorporaciones más ilusionantes del fútbol formativo del Barça para este curso 2026-27. ¡Enhorabuena al Barça y al jugador!