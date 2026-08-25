Oficial: El Barça renueva a Pedro Villar, el '6' más parecido a Rodri de La Masia

Renovación estratégica en el Barça. El club blaugrana se asegura hasta el 2030 a uno de los '6' de mayor proyección del fútbol formativo blaugrana.

Pedro Villar (18 años) es uno de los centrocampistas más especiales de La Masia. El de Priegue (Pontevedra) apunta esta temporada a ser uno de los jugadores imprescindibles para Belletti.

Fichado junto con Dro del Val Miñor gallego, este poderoso mediocentro vive su quinta temporada en el Barça con serias aspiraciones de saltar a medio plazo al primer equipo.

El futbolista de Priegue fue en el tramo pasado del curso una de las revelaciones del Barça Atlètic. Con Belletti llegó a sumar nueve apariciones en la Segunda Federación mostrando un nivel muy alto.

En el Juvenil A fue uno de los grandes líderes del equipo de Pol Planas y además de cumplir con creces con sus obligaciones de mediocentro, 'Villi' aportó unas cifras goleadoras impresionantes.

El mejor amigo de Dro marcó 10 goles en el curso pasado siendo con Pedro Rodríguez los motores y finalizadores del Juvenil A barcelonista.

Ambos Pedros han saltado al Barça Atlètic y esperan seguir creciendo para llamar la atención de Flick y poder aspirar a dar el gran salto.

Villar renovó con el Barça hasta el 2030 / FCB

Los dos son los líderes de la generación del 2009, son futbolistas que todavía están en edad juvenil pero su gran nivel les permite estar ya instalados en el Barça Atlètic.

Las cualidades futbolísticas de Villar se asemejan a las de Rodri. Además de ser un mediocentro posicional convencional, el gallego, de 18 años, es un jugador con calidad para acercarse al área y aportar goles con su excelente remate exterior.

Pedro Villar suma trabajo, calidad y gol para sus equipos / FCB

Además, es un jugador con un carácter ganador que le hace ser un gran ganador de duelos.

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Sin aparentar ser un portento físico, Pedro Villar es un jugador incansable que recupera infinidad de balones en cada partido.