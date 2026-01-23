Oficial: el Barça renueva a una de las grandes joyas de la cantera

La renovación de Ebrima Tunkara ya es una realidad. El FC Barcelona llevaba tiempo detrás de un acuerdo que se considera muy importante y clave en el proyecto de cantera, pues el interior es considerado como una de las grandes joyas del fútbol base azulgrana. Un acuerdo que se hará efectivo cuando el futbolista cumpla los 16 años, el próximo 10 de marzo.

El FC Barcelona comunicó oficialmente este viernes por la tarde una renovación que era esperadísima, dada la progresión de Ebrima Tunkara, quien con 15 años ya es internacional sub-17 con España y no deja de crecer con un fútbol muy potente y una gran visión de juego.

En plena convulsión de mercado, sobre todo con la noticia de la salida de Dro, además de la de otros futbolistas representativos de la base azulgrana, la renovación de Ebrima Tunkara significa un soplo de aire fresco y un motivo de orgullo para los responsables del fútbol base azulgrana, que tienen depositadas muchas esperanzas en un futbolista que ya está dando mucho que hablar y que puede convertirse en el gran estandarte de los canteranos que vienen subiendo con fuerza.

¡Golazo de Ebrima Tunkara con la sub-17! / RFEF

El mayor talento desde Lamine Yamal

Para muchos, Ebrima Tunkara es considerado el mayor talento que ha emergido en La Masia desde Lamine Yamal, lo que son palabras mayores, y evidentemente, muchos grandes clubes estaban detrás de su pista, aunque desde el FC Barcelona se tenía muy claro que la renovación del centrocampista era prioritaria y fundamental para el plan de futuro que se trabaja con el jugador.

El pasado 9 de enero, en SPORT ya informamos que el FC Barcelona encarrilaba la continuidad de Ebrima Tunkara, que se ha hecho efectiva dos semanas después. Con 15 años, ya está jugando en el Juvenil A azulgrana, club al que llegó en etapa de prebenjamín y en el que ha ido subiendo todos los escalones con gran firmeza.

Ebrima Tunkara, que suele jugar de interior o de extremo zurdo, destaca por sus grandes cualidades físicas y técnicas. Nacido en Lamoi (Gambia), cuando era alevín ya jugaba en categoría infantil y con trece o catorce años ya era titular con el Cadete A.

De la generación de 2010, en el Juvenil A de Pol Planas está ocupando una demarcación que es nueva para él, la de extremo diestro, y con muy buen resultado a pierna cambiada. Todas las esperanzas están puestas en Ebrima Tunkara.