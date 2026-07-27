Oficial: Aziz Issah ficha por el Barça hasta 2028

Viejo conocido para el FC Barcelona. Después de dos cesiones las últimas dos temporadas, el club azulgrana vuelve a apostar por Abdul Aziz Issah, esta vez como futbolista en propiedad tras llegar a un acuerdo con el Dreams FC. Ya contamos en SPORT hace unos días que el propio Joan Laporta había anunciado en un vídeo con un aficionado ghanés en Estados Unidos que el extremo iba a regresar a la disciplina del club barcelonista. Este lunes por la tarde, el club azulgrana anunció oficialmente la contratación de Aziz Issah hasta el 30 de junio de 2028 y la opción de ampliar el contrato por una temporada más.

El futbolista ghanés ya se ha incorporado a la dinámica del grupo después de superar las pertinentes pruebas médicas, tal y como hicieron el resto de sus compañeros a principios de pretemporada. como también comunicó la entidad barcelonista.

Aziz Issah, durante la firma de su contrato que le vincula al FC Barcelona hasta 2028 / FCB

De momento, se incorpora al Barça Atlètic, pero recordemos que Joan Laporta aseguró que Aziz iba a estar "en dinámica de primer equipo". Tal y como contamos, el africano aterrizó en Barcelona el pasado fin de semana. Tras un primer curso a préstamo sin apenas incidencia, la campaña 2024/25 sí fue bastante protagonista a las órdenes de Juliano Haus Belletti.

Buen tramo final de curso 2024/25

El internacional absoluto con Ghana disputó 20 partidos y marcó cuatro goles. El Barça Atlètic no logró el objetivo de disputar los playoffs de ascenso, pero el tramo final de Aziz fue bastante positivo. Motivos suficientes, a tenor de cómo se han desarrollado los acontecimientos, para que la entidad catalana haya decidido hacerse con sus servicios.

Aziz Issah celebra un gol ante el filial del Espanyol / Valentí Enrich

Aziz aterriza en la Ciudad Condal esta vez ya como propiedad del FC Barcelona, no como cedido como los dos años anteriores. Veremos si su destino es seguir en el filial, arrancar en dinámica con Flick o, incluso, salir a préstamo en busca de minutos en una categoría superior a la Segunda RFEF.