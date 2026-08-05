Oficial: Alexis Olmedo, traspasado al Celta

El FC Barcelona ha hecho oficial este miércoles el traspaso de Alexis Olmedo al RC Celta. Tal y como avanzó SPORT hace unos días, el central manresano pone fin a una etapa de más de una década en La Masia para iniciar una nueva aventura en Vigo. El club blaugrana, además, se reserva un porcentaje de una futura venta del futbolista que no ha desvelado en su comunicado.

Olmedo reforzará inicialmente al Celta Fortuna, recién ascendido a LaLiga Hypermotion, aunque su llegada se enmarca dentro de un proyecto con clara proyección hacia el primer equipo. El técnico Claudio Giráldez y su cuerpo técnico llevan tiempo siguiendo su evolución y consideran que reúne las condiciones ideales para adaptarse al estilo de juego del conjunto gallego.

El defensor cierra así una trayectoria íntegra en el Barça. Llegó al club en el verano de 2014, cuando apenas era prebenjamín, y fue superando todas las categorías del fútbol formativo hasta consolidarse en el Barça Atlètic. Con el filial azulgrana disputó 51 partidos oficiales repartidos en tres temporadas, desde su debut en el curso 2023-24 hasta la pasada campaña.

Pese a que una lesión de menisco frenó parte de su progresión la temporada pasada, Olmedo terminó recuperando la titularidad y la confianza de Juliano Belletti, llegando incluso a lucir el brazalete de capitán en varios encuentros. Su capacidad para actuar tanto como central diestro como en el perfil izquierdo, e incluso como lateral derecho, ha sido uno de los aspectos más valorados por el Celta.

Durante su etapa en el Barça también llamó la atención de Hansi Flick. El central participó en varios entrenamientos con el primer equipo e incluso llegó a entrar en una convocatoria oficial, concretamente en la victoria por 3-0 frente a Osasuna en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

El Barça ha querido despedirse del jugador con un mensaje de agradecimiento por su compromiso y profesionalidad durante todos estos años en el club, deseándole suerte tanto en el ámbito personal como deportivo.

La salida de Olmedo supone un nuevo movimiento en el verano del Barça Atlètic, que continúa remodelando su plantilla tras no conseguir el ascenso a Primera Federación. Después de la marcha de Joan Anaya al Sant Andreu, el central se convierte en otra de las bajas importantes del filial, mientras el Celta incorpora a un futbolista formado íntegramente en La Masia y con margen de crecimiento para dar el salto al fútbol profesional.