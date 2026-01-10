Ni ofertas ni cesiones: Dani Rodríguez está centrado al 100% en el Barça

Daniel Rodríguez Crespo es uno de los jugadores más contrastados y de mayor potencial del Barça Atlètic. Su gran calidad haría pensar que sería bueno para él dar un salto de categoría pero Dani prioriza al Barça antes que pensar en jugar en una competición de más nivel.

Dani Rodríguez debutó con el primer equipo en Valladolid / Valentí Enrich

La Segunda Federación se le queda pequeña a Dani Rodríguez pero el vasco es consciente que defender la camiseta del Barça está muy por encima de la categoría en la que milite el filial.

El extremo zurdo de Astigarraga suma su tercera temporada acumulando minutos con el Barça Atlètic y la pasada temporada cumplió su sueño de debutar con el primer equipo.

La lesión que sufrió en Valladolid el día que Flick le dio la opción de estrenarse y ser titular con el Barça frenó su posible continuidad con el primer equipo.

Dani Rodríguez con Héctor Fort en un calentamiento del primer equipo / Valentí Enrich

El hecho de no participar en la pretemporada ni entrar en ninguna convocatoria de Flick no ha hecho que Dani se desespere y se ha centrado en el Barça Atlètic.

Con el equipo que dirige Belletti el extremo vasco ya ha mejorado las cifras de las últimas dos temporadas. Con Márquez sumó 212 minutos en diez participaciones mierntras que el curso pasado las lesiones le cejaron participar en otros diez partidos acumulando 385 minutos.

Dani Rodríguez es un regateador magnífico / Gorka Urresola

Esta temporada, en la Segunda Federación, ya ha jugado 15 partidos y su presencia se eleva a 780 minutos, más minutaje que en las dos temporadas anteriores juntas.

Con Rafa Márquez hay que tener en cuenta que era un jugador del Juvenil A que subía de manera puntual mientras que sus problemas físicos fueron el gran handicap del pasado curso.

Dani Rodríguez fue el mejor blaugrana contra el Valencia Mestalla / Gorka Urresola

Dani Rodríguez ha participado en 7 goles en lo que llevamos de temporada. Sus dos dianas y cinco asistencias le situan como uno de los jugadores más productivos del filial.

Dani participa de manera directa en un gol cada 111 minutos, una gran cifra para un extremo.

Dani Rodríguez celebra con Guille un gol al Valencia Mestalla / Gorka Urresola

Con la lesión grave de Sama Nomoko, el vasco se ha asentado como extremo derecho pero esta temporada también ha jugado de '11' y de falso '9'.

Dani Rodríguez es un internacional Sub-21 al que no se le caen los anillos por ayudar al Barça Atlètic y tener en su diccionario personal una palabra tan olvidada como es la paciencia.

Dani Rodríguez, en un entrenamiento del Barça Atlètic / FCB

Dani se está centrando en ser el jugador que siempre ha mostrado desde que se le fichó para el Cadete A en el verano del 2020. Captado de la Real Sociedad como un mediapunta técnico y explosivo en el Barça arrancó como interior y mutó a la demarcación de extremo.

El Cadete A fue el primer equipo blaugrana de Dani Rodríguez / Javier Ferrándiz

En todas las categorías ha dejado muestras de que es un jugador imprevisible, un virtuoso que sabe regatear y asistir pero que también desequilibra gracias a su velocidad y potencia.

Si mejora la efectividad con el gol y la toma de decisiones puede ser un jugador extraordinario.

Dani Rodríguez en un partido del Juvenil A en el campo del Sabadell / Dani Barbeito

La realidad del primer equipo es que Flick cuenta ahora mismo con cuatro extremos (Lamine, Roony, Raphinha y Rashford) y hay otros jugadores como Ferran, Olmo y Fermín que también pueden jugar arriba.

El club apostó, y está rindiendo muy bien, por Roony Bardghji pero Dani Rodríguez confía en su potencial y sabe que si sigue elevando su nivel, las oportunidades pueden llegar.

Dani Rodríguez firmó grandes partidos en la Youth League / Dani Barbeito

En el verano ya tuvo ofertas de equipos importantes pero ahora mismo no se plantea salir del Barça.

Solo si el club blaugrana se dirigiera a él y le pidiera una salida Dani podría pensaárselo pero este escenario no se ha producido y el jugador piensa al 100% en blaugrana.

Dani Rodríguez es un puntal del filial / FCB

Su idea es continuar trabajando duro para contribuir al ascenso del Barça Atlètic y volver a llamar la atención de Hansi Flick.

A sus 20 años Dani Rodríguez es un lujo para el Barça Atlètic. Un futbolista especial, mágico y desequiliobrante con un talento superior.

Veremos si la paciencia del jugador tiene premio. Si le dan cuatro partidos en el primer equipo, nadie le podrá sacar de allí....