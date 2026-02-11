Oda al estilo Barça del Juvenil A que se planta con honores en la final a cuatro de la Copa del Rey

El 1-0 final fue lo peor del partido en clave blaugrana. El Juvenil A blaugrana eliminó a la UD Las Palmas tras completar un recital futbolístico en el que solo faltó que la puntería engordara el marcador.

Juvenil A-Las Palmas 1/4 de final Copa del Rey Juvenil FC Barcelona 1 0 UD Las Palmas Alineaciones FC Barcelona Iker Rodríguez, Raúl Expósito, Guillem, Baba, Pol Bernabéu (Lorenzo min.78), Villar, Pedro Rodríguez (Quim min.72), Orian; Shane (Nil min.72), Gistau y Ebrima Tunkara (Fofana min.78) UD Las Palmas Ian Guerra, Diego García, Guadalupe, Suárez, Castellano (Delgado min.76), Llanos, Febles (Álvaro min.76), Santana, Artiles (Quintana min.76) Aimar (Rafa min.62) y Adriel

Los de Pol Planas dieron una clase magistral del estilo Barça ante un rival que todavía no conocía la derrota esta temporada. Los blaugranas cayeron de manera injusta hace una semana en la Youth League y su reacción no ha podido ser más espectacular.

Tras el inesperado KO europeo, el equipo blaugrana se lució en el campo del Espanyol (1-4) con un baño bestial y hoy ofrecieron un recital de juego ante un rival de mucho nivel.

La tarde no empezó bien para los de Pol Planas ya que en el calentamiento Dani Ávila sufrió unas molestias y Orian Goren tuvo que ocupar su plaza. No fue la única lesión ya que el delantero centro Óscar Gistau tuvo que ser reemplazado por Guerrero tras sufrir otra lesión muscular.

Al margen de estos percances, el Barça entró bien en el partido con un Shane Kluivert muy activo e inspirado. El extremo neerlandés profundizaba con mucho peligro por la derecha pero Ebrima estaba más incómodo por la izquierda. Mediada la segunda mitad, Planas ordenó que los extremos se cambiaran de banda y Shane continuó muy fino y el gambiano mejoró sus prestaciones.

Pedro Rodríguez es un interior muy creativo / Gorka Urresola

De hecho, Ebrima protagonizó dos ocasiones claras que no entraron de milagro previas al gol de Pedro Villar. El gallego volvió a demostrar que es el más listo de la clase en una acción de pillo. 'Villi' aprovechó un error del portero Ian para anotar en la acción menos vistosa el único gol del partido.

Los blaugranas nunca especularon con el resultado y buscaron una y otra vez el segundo tanto pero el conjunto canario resistía de manera milagrosa. Orian Goren, excelente durante todo el partido, y Ebrima tuvieron cerca el 2-0 pero se llegó al descanso con un resultado corto e injusto.

Pedro Villar marcó el 1-0 / Gorka Urresola

En el primer cuarto de hora de la reanudación la dinámica no varió y ganó peso Adrián Guerrero. el malagueño era el socio ideal para todos los centrocampistas del Barça y además quería mostrar 'punch' ofensivo. Adri estuvo muy cerca de encarrilar el triunfo pero le faltó puntería.

El conjunto visitante resistía y poco a poco se rebelaba ante el monólogo blaugrana pero sus acercamientos nunca lograron inquietar a Iker Rodríguez. El portero sabadellense reaparecía después de muchos meses de baja y exhibió un juego con los pies magnífico pero bajo los palos no pudo lucirse ante la timidez de los canarios.

Iker Rodríguez fue la gran sorpresa en la alineación de Pol Planas / Gorka Urresola

El Barça seguía a lo suyo y Adrián guerrero marcó un gol que fue anulado por un fuera de juego dudoso. Los juveniles de la UD Las Palmas intentaron en el tramo final del partido inquietar el área blaugrana pero el equipo de Pol Planas respondió con fútbol.

Y no con un fútbol cualquiera, el Juvenil A respondió con un fútbol de toque y de posesión que no es solo la identidad del Barça sino la mejor medicina para minimizar el talento del rival. El equipo amarillo llegaba siempre tarde y el sufrimiento blaugrana solo era por lo que podía pasar y no por lo que estaba pasando.

Guerrero jugó a un gran nivel ante la UD Las Palmas / Gorka Urresola

Si el Betis había eliminado al Real Madrid, el Barça pese al marcador corto se plantó en la final a cuatro por la puerta grande con una clase maestra de los discípulos de pol Planas.

Si La Masia es la esencia del ADN Barça este Juvenil A es un equipo de culto para identificarse con todos los principios del juego que identifican a un estilo único.

Ver en acción a los Pedro Rodríguez, Villar, Orian Goren o Baba es un privilegio que tendrían que apreciar más los aficionados del Barça. Que Flick adore el trabajo que se realiza en La Masia no es casual, partidos como este son una oda al estilo Barça.