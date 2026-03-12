Nuhu Fofana lleva al Barça a la final tras sustituir a un apagado Hamza Abdelkarim

El Barça jugará este domingo a las 11.45 horas la final de la Copa del Rey Juvenil tras deshacerse del Deportivo de La Coruña en la prórroga. Nuhu Fofana fue el héroe de la sufrida semifinal al marcar el gol de la victoria. Antes, ya había celebrado el segundo de los azulgranas. El de Mataró había sustituido a un Hamza Abdelkaim que apenas participó en un par de jugadas y se reivindicó para llevar a los de Pol Planas a la finalísima contra el Betis. Los verdiblancos eliminaron al Celta el miércoles por 3-2.

Poco de Hamza, mucho de Fofana

Hamza Abdelkarim fue titular por delante de Nuhu Fofana. El egipcio jugó en punta de ataque, pero entró muy poco en juego. Apenas alguna acción de espaldas aprovechando su físico cuando salió de su zona de influencia para tener algo de contacto con el balón. No solo a Hamza, a todo el equipo le costó superar a un ordenado rival durante muchos minutos. La primera buena ocasión fue para los coruñeses en un chut cruzado de Álvaro Fraga.

RFEF

Y pasada la media hora, se lesionó el capitán Pedro Rodríguez tras sentir el de Ogijares un pinchazo muscular. Entró Quim Junyent y el de Balsareny aportó dinamismo y visión de juego. En el 40', el Barça abrió el marcador en un pase en largo del meta Iker Rodríguez y fallo de un defensa deportivista que aprovechó Álex González para recortar al meta de los gallegos, Rodrigo, y marcar a puerta vacía.

Ya antes del descanso, el Dépor apretó muchísimo, sobre todo en acciones de Lucas Castro. Al inicio de la segunda mitad se mantuvo la tónica y el empate de los blanquiazules fue merecido. Lo firmó Pablo García tras batir a Iker por debajo de las piernas.

Un tanto que espoleó a los azulgranas, sobre todo a raíz de la entrada de Nuhu Fofana. Entró muy activo y en el 67' volvió a adelantar a su equipo al rematar dentro del área tras una gran acción por la derecha de Guillem Víctor, con 'caño' incluido.

Pero volvieron a reaccionar los de Miguel Figueira que empataron cuando mejor estaba el Barça. 'Excursión' del lateral Xavi Campos y zurdazo muy ajustado al palo pese a la estirada de Iker Rodríguez.

Shane Kluivert la envió al palo en la prolongación y la prórroga fue inevitable. Apenas pasaron cosas hasta que, en el minuto 111, Nuhu Fofana cabeceó un centro de Adrián Guerrero que entró bajo las piernas de Rodrigo. Un gol que es una reivindicación y bien vale el pase a una final.

LA FICHA TÉCNICA

Barça: Iker Rodríguez, Guillem Víctor, Campos, Baba Kourouma (Nico Marcipar, 90'), Pol Bernabeu (Lorenzo, 90'), Villar, Shane Kluivert (Nil Vicens, 105'), Orian, Abdelkarim (Nuhu Fofana, 60'), Pedro Rodríguez (Quim Junyent, 35') y Álex González (Adrián Guerrero, 60').

Deportivo: Rodrigo Leiva, Vergara, Xabi Campos (Jorge Vega, 90'), Samuel, Abel Regueira (David Fernández, 55'), Balbas (Nicolás Ruiz, 55'), Lucas Castro, Iker Gil (Miguel de Labra, 77'), Álvaro, Lucas Regueiro (Leandro, 55') y Pablo García (Iker Fernández, 75').

Árbitro: Álvaro Sahelices. TA: Pedro Villar/David Fernández y David Vergara.

Goles: 1-0 M.41 Álex González (41'); 1-1 M.59 Pablo García; 2-1 M.67 Nuhu Fofana; 2-2 M.83 Xavi Campo; 3-2 M.111 Nuhu Fofana.