Nuhu Fofana: la importancia de las segundas oportunidades en el Barça

Nuhu Fofana suma dos jornadas consecutivas marcando con el Juvenil A. Dos grandes goles que premian a un atacante que vive un momento de forma dulce. Para llegar a este momento Nuhu ha tenido que superar un arranque de temporada muy complicado.

Nacido en Mataró pero de padres malienses, Nuhu se está ganando la confianza de Pol Planas y Belletti cuenta con él como una alternativa valiosa para el ataque del filial.

En Mali, el nombre Nuhu se asocia con la idea de reposo o descanso y también se considera un símbolo de esperanza y protección. Nuhu Fofana descansó o reposó en las primeras semanas de competición sin perder la esperanza y ahora mismo es uno de los jugadores más enchufados de la plantilla del Juvenil A.

Esta no es la primera vez que Nuhu Fofana tiene que superar obstáculos destacables. El de Mataró ya tuvo una primera etapa como blaugrana en el fútbol-7 pero en su momento recibió la baja.

Tener que dejar el Barça cuando tu sueño es ir creciendo en la mejor cantera del mundo es duro de asimilar pero Nuhu siguió su camino con fe inquebrantable. El delantero centro maresmense creció en el Sabadell y el Cornellà y al final del curso pasado se fraguó su vuelta al Barça.

El regreso de Nuhu al club blaugrana no fue sencillo. La mejor prueba es que en las primeras 12 jornadas ligueras con el Juvenil A, el delantero centro solo acumuló 94 minutos en los siete partidos en los que participó entrando des del banquillo.

Cuando a Belletti se le acumularon las bajas y tuvo muchos problemas para contar con delanteros en sus convocatorias no dudó en llamar a Nuhu Fofana. De tener muy pocos minutos con el Juvenil A, Nuhu se vio con la opción de debutar con el Barça Atlètic y así se dio.

El 21 de diciembre del 2025, Nuhu entró al descanso por Roger y su presencia cambió un partido que el Barça perdía en el campo del Atlético Baleares de manera contundente (3-0). Su presencia en el área generó muchos espacios y el filial blaugrana acabó empatando (4-4) de manera inesperada.

A partir de aquí Belletti contó con Nuhu en los dos siguientes pasrtidos como revulsivo. En el triunfo de este último fin de semana, Nuhu volvió a jugar unos minutos importantes con el B en el campo del Valencia Mestalla.

Después de sus tres primeras presencias con el filial, Nuhu le dio la vuelta a su situación comn el Juvenil A.

En el 2026, el delantero mataronense ya ha marcado cinco goles y ha generado tres más. El '9' fichado del Cornellà ha entendido su rol y se ha convertido en una pieza clave en la presión. Delantero centro puro, su presencia sirve para descargar balones y ofrecer intensidad y profundidad al equipo.

El mejor momento de Fofana lo vivió en la primera eliminatoria de la Copa del Rey con dos goles contra el Logroñés que permitió remontar un 0-2 adverso. A partir de ese instante Nuhu empezó a recuperar su mejor versión y ante el Espanyol anotó un gol y se inventó una gran asistencia.

En el campo del San Francisco Nuhu anotó otro gol formidable y la racha siguió el domingo ante el Mallorca. Además de trabajar sin balón de una manera impecable, Nuhu se sacó un recurso increíble rematando de tacón a un buen centro de Nil Teixidor.

Nuhu Fofana sabe de segundas oportunidades. Empezó en el fútbol-7 del Barça y después de años pisando la Ciutat Esportiva como visitante, la Joan Gamper vuelve a ser su hogar. El descanso y la esperanza han dejado paso a la intensidad y la fe en sus posibilidades.

Su gran rendimiento le ha valido incluso ser convocado por la selección española Sub-18. Esta convocatoria refuerza su gran estado de forma que quiere alargar en el tiempo.

Nuhu es consciente de su potencial y ha entendido que su éxito pasa por jugar a una intensidad total. Su perfil de delantero centro físico y potente no es el típico de La Masia pero el hecho de ser un futbolista de corte diferente al de sus compañeros le da un extra que está sabiendo aprovechar.