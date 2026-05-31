Nueva genialidad de Ebrima Tunkara y España se clasifica sufriendo para las semifinales del Europeo Sub-17

Ebrima Tunkara continúa sumando grandes sensaciones y estadísticas notables. En el Europeo Sub-17 de Estonia, el mediapunta blaugrana ya ha participado en seis goles con cuatro asistencias y dos dianas. Ante Croacia, la selección española de Sergio García selló el pasaporte para la siguiente ronda con más dificultades de las previstas.

Los croatas ganaron (2-3) pero quedaron eliminados ya que necesitaban ganar con dos goles de diferencia para colarse en las semifinales. España necesitaba un empate para asegurarse la primera plaza del grupo pero una derrota por la mínima le permitía seguir vivo en el Europeo Sub-17.

España jugará el próximo jueves contra Italia, Francia o Dinamarca mientras que la otra semifinal enfrentará a los belgas contra el segundo del grupo B.

De los cinco jugadores del Barça que están participando en esta competición en Estonia, Ebrima Tunkara es el único que ha sido titular en todos los partidos. En este encuentro ante Croacia, Sergi Mayans y Jordi Pesquer se quedaron sin jugar mientras que Raúl Expósito y Roberto Tomás participaron des del banquillo.

Ebrima volvió a ser una pieza clave de la Sub-17 ocupando una demarcación de mediapunta en la que se encuentra muy cómodo. El futbolista nacido en Gambia pero criado en Cerdanyola y Sant Joan Despí lo intentó con remates exteriores y pases siempre venenosos a los puntas.

Su mejor intervención llegó en el gol del empate (1-1) que anotó el perico Polli. Ebrima sacó su magia y se inventó un gran centro para que el extremo del Espanyol rematase a placer. Enzo Alves anotó el 2-1 en el minuto 77 y todo parecía decidido pero no fue así.

La gran perla croata Jakov Dedic, que ya había marcado el 0-1, anotó dos dianas más en los minutos 82 y 89 y dejó a la selección española al borde del KO.

Ebrima Tunkara volvió a brillar ante Croacia / RFEF

Si Croacia hubiera anotado un cuarto gol se habría clasificado para las semifinales y España hubiera quedado eliminada. La derrota por la mínima del conjunto que dirige Sergio García fue dulce ya que permite seguir soñando con conquistar este torneo.

España ha acabado segunda del grupo A y el jueves se enfrentará al primer clasificado del grupo A. Italia es ahora mismo el líder de este grupo pero los transalpinos tienen que jugar contra Dinamarca mientras que Francia se mide a Estonia.

Ebrima Tunkara suma cuatro asistencias y dos goles en el Europeo Sub-17 / RFEF

Ebrima Tunkara está sumando méritos para ser el MVP del torneo si la selección española sigue adelante hasta la final de este Europeo Sub-17. A sus 16 años la perla de la Masia es un interior o extremo zurdo que puede ejercer de '8' o '10' así como extremo en ambas bandas.

Tunkara es muy rápido, potente, vertical y está bien dotado en lo técnico. Esta temporada, pese a ser cadete, ha alternado su presencia habitual con el Juvenil A del Barça y algunos momentos destacados con el Barça Atlètic.

SPORT ya avanzó que Flick lo examinará en la pretemporada del primer equipo aunque lo más lógico es que siga rodándose en el filial.