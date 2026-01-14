En directo
FC BARCELONA
NSA Camp Joliu - Barça Atlètic, en directo: partido de la Copa Catalunya, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido del filial del Barça en los cuartos de final de la Copa Catalunya
Comienza el partido
Balón en juego en l'Arboç.
Los otros partidos de cuartos
A las 20 horas se disputan los otros enfrentamientos de esta elimanotoria a partido único. Destaca el duelo vallesano entre el FC Terrassa y el CE Sabadell. Y otros dos choques muy atractivos: Montañesa-Nàstic y Andorra-Europa.
El colegiado
El encargado de arbitrar el partido es Joan Garcia, asistido por Alejandro Rodríguez y Joan Cols.
Once del NSA Camp Joliu
Los de Agus Isabel juegan con Marc Tamarga; Tomás Teruel, Miguel Ángel Guerrero, Alvin Kasavuli, Joseph Kwaku, Biel Díez, Toni Escribano, Pami Antolinez, Dani Antolínez, Martí Catalá, Alejandro Egea y Rafa Ribeiro.
Ebrima Tunkara, la atracción
El Barça Atlètic ya calienta en el Camp de Futbol Camp Joliu. El mediocentro de solo 15 años Ebrima Tunkara es la gran atracción del choque, en los que serán sus primeros minutos con el filial azulgrana.
Un rival crecido
El NSA (Nàstic Sports Academy) Camp Joliu llega crecido después de dejar por el camino a equipos de la entidad del Reus-Reddis (0-0, 4-3 en penaltis) y Lleida Esportiu (1-0). Además, el conjunto de l'Arborç contará con el factor campo a su favor, algo muy a tener en cuenta en una eliminatoria a partido único.
Once del Barça Atètic
Juliano Belletti sale con Eder Aller; Joan Anaya, Hafiz, Leo Saca, Walton; Roger Martínez, Nil Vicens, Parriego; Fofana, Ebrima Tunkara y Aziz Issah.
¡Buenas tardes! Arrancamos la transmisión en directo del partido delos cuartos de final de la Copa Catalunya entre el NSA Camp Joliu y el Barça Atlètic
