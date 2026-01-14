NSA Camp Joliu - Barça Atlètic, en directo: partido de la Copa Catalunya, en vivo

Un rival crecido

El NSA (Nàstic Sports Academy) Camp Joliu llega crecido después de dejar por el camino a equipos de la entidad del Reus-Reddis (0-0, 4-3 en penaltis) y Lleida Esportiu (1-0). Además, el conjunto de l'Arborç contará con el factor campo a su favor, algo muy a tener en cuenta en una eliminatoria a partido único.