Historia SPORT
FC Barcelona
"Está a un nivel brutal, es un extremo con el carácter de Puyol"
Iu Martínez se destapó contra el Palmeiras en las semifinales del Mundial de clubes Sub-18 con dos grandes goles. El extremo de Suria es un jugador con un perfil único
Iu Martínez Juncadella nació el 27 de abril del 2009 en Suria. Solo cinco días después Carles Puyol marcó uno de los goles más míticos de su carrera.
'Puyi' anotó un gol en el 2-6 con el que el Barça de Guardiola vapuleó al Real Madrid el 2 de mayo del 2009. El tanto de 'Puyi' tuvo un impacto simbólico por su celebración besando la 'senyera' del brazalete de capitán.
Puyol se inició en el Juvenil A del Barça como interior derecho pero acabó triunfando en el primer equipo de central, previo paso de lateral. Iu jugó también sus primeros años en la cantera como centrocampista pero en sus últimas temporadas se ha consolidado como un extremo eléctrico.
Otro de los paralelismos entre ambos está en su cabellera, Puyol siempre destacó por su melena generosa mientras que Iu se ha caracterizado por un peinado similar.
Ambos nacieron en un pueblo pequeño. Si Puyol es de la Pobla de Segur (3.000 habitantes) Iu es natural de Suria (5.800 habitantes). Ambos son aficionados del Barça de corazón y expresan en el campo su sentimiento con una entrega y pundonor incomparable.
Que un defensa destaque por su garra, corazón e intensidad ha sido históricamente algo habitual. Los Gallego, Segarra o Migueli fueron solo algunos precedentes de defensas culés que marcaron una época antes que Puyol con un estilo muy particular.
La diferencia es que 'Puyi' era tan rápido, potente y listo que no necesitaba cometer faltas para imponer su intensidad infinita. Lo curioso de Iu Martínez es que su carácter luchador 'estilo Puyol' no es el que se estila para los extremos. Los delanteros suelen ser jugadores de gran talento pero con deficiencias defensivas y problemas para ser regulares. Su genialidad suele ser tan espectacular como esporádica o imprevisible.
Iu es un extremo veloz, potente y vertical con cualidades técnicas ideales para ser desequilibrante pero a su vez exhibe unaas características más propias de un defensa limitado en cuanto a su actitud.
Cada balón que disputa Iu parece que sea el último de su carrera, Iu siempre da la cara y muestra un compromiso que enamora a sus entrenadores.
En Sant Joan Despí alucinan con él: "Está a un nivel brutal". Iu marcó nueve goles la temporada pasada pero su aportación al equipo es impagable: "Su carácter, humildad y capacidad competitiva nos recuerda a la de Puyol".
Sus técnicos y compañeros no dan crédito al temperamento 100% competitivo de este chico de 16 años. Siempre lo da todo y nunca se deja ni una gota de sudor pero es que además de estas cualidades 'puyolianas', Iu es muy bueno atacando. Lo es porque su mentalización y preparación es óptima y porque siempre exprime sus virtudes.
Iu nunca se gusta ni se luce con acciones técnicas vistosas de cara a la galería. Su fútbol está más adornado de la sobriedad y la efectividad que de la estética.
Iu es vertical, rápido, profundo y directo, domina ambas piernas y es un jugador inteligente y que siempre prioriza el colectivo a su lucimiento personal. Tiene un gen comparable al de Carles Puyol para luchar, trabajar y competir al más alto nivel y siempre da la cara por sus compañeros.
Iu vive su novena temporada en el fútbol base del Barça. Llegó del Gimnàstic Manresa y el Benjamín C y A y Alevín C y afueron sus cuatro equipos blaugranas en el fútbol-7.
En el fútbol-11 ha jugado en los dos equipos infantiles, los dos cadetes y el Juvenil B. Cesc Bosch fue su entrenador la pasada temporada en el Cadete a y ahora lo es en el Juvenil B. Para Bosch es fácil alinear a Iu ya que su rendimiento en los entrenamientos nunca fluctúa y esto le convierte en una pieza 100% fiable.
La competencia con Alieu Drameh, Alejandro Pastor y Byron Mendoza no le asusta. Algunos de ellos son extremos más dotados en lo técnico, otros son más poderosos en lo físico pero nadie le gana en prestaciones totales incluyendo rendimiento técnico, físico y táctico.
La capacidad de adaptación de Iu tiene también un nexo común con Puyol que en el Barça de ser un interior derecho ofensivo a uno de los mejores defensas de la historia. El paso de Iu ha sido en este caso inverso, de centrocampista de fuelle y llegada se ha reconvertido a extremo explosivo.
Los dos goles al Palmeiras premiaron el esfuerzo constante del extremo de Suria que contagia a sus compañeros ilusión por seguir mejorando y evolucionando en todos los aspectos.
Iu será un fijo en el once titular de Cesc Bosch contra el Racing. La finura y acierto del extremo de Suria puede tener altibajos pero su dedicación, concentración y entrega siempre supera todas las previsiones. En la Ciutat Esportiva Joan Gamper saben que conjugar talento y garra es algo poco habitual pero Iu Martínez rompe todos los moldes. Síganlo.
