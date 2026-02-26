El niño prodigio de La Masia debuta con el B y muestra su inmenso potencial

15 añitos. Ebrima Tunkara es cadete pero su fútbol va mucho más allá de su DNI. El gambiano, que cumplirá 16 años el 10 de marzo, se estrenó a lo grande con el Barça Atlètic.

Belletti le dio la oportunidad de estrenarse con el filial en el minuto 81. El mediapunta o extremo zurdo del Juvenil a sustituyó a Shane Kluivert y vivió los últimos minutos del encuentro a todo ritmo.

Ebrima es un jugador muy interesante / Valentí Enrich

Ebrima está jugando esta temporada la mayoría de partidos como extremo derecho y en su 'premiere' con el Barça Atlètic también ejerció de '7'.

El domingo había marcado en el campo del San Francisco un golazo que sirvió para que los de Pol Planas remontaran el gol inicial de los baleares.

Jaume Marcet

En Castellón pudo suceder algo similar ya que Ebrima tuvo en la última jugada del partido un cabezazo al larguero que podía haber sido el 2-3. El empate del equipo de Belletti se fraguó con Ebrima en el campo.

El gambiano entró mucho en juego en los nueve minutos reglamentarios más los diez de añadido. En estos minutos Ebrima cometió una falta, recibió una infracción, luchó como un jabato para ganar duelos y dejó grandes detalles.

Además del cabezazo que no entró de milagro, Ebrima había asistido con maestría a Joaquín Delgado que tuvo la opción del 2-2 dos minutos antes de que Ureña firmara el gol del empate.

SPORT

Ebrima lo tiene todo. Es potente, rápido, técnico, versátil, asistente y goleador. Veremos si se acaba consolidando como extremo o si vuelve a ejercer de interior.

Entre líneas Ebrima es un futbolista difícil de parar y con una pólvora especial. Todavía tiene mucho margen de mejora pero su potencial es inmenso.

Ante el Castellón B, Belletti hizo debutar a un niño de 15 años. Solo Guille Fernández, Lamine Yamal y Grimaldo han debutado en el Barça Atlètic más jóvenes.

Ebrima está feliz en la cantera del Barça / Valentí Enrich

Ebrima es muy precoz pero su reto no es llegar sino consolidarse. de niño prodigio ha de pasar a fenómeno. Ebrima lo tiene todo para lograrlo. El gambiano es humilde, trabajador y ambicioso. El futuro es suyo.