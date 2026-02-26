FC Barcelona
El niño prodigio de La Masia debuta con el B y muestra su inmenso potencial
Ebrima Tunkara se convirtió en el cuarto debutante más joven de la historia del Barça Atlètic tras disputar los últimos minutos del partido del filial en el campo del Castellón B
15 añitos. Ebrima Tunkara es cadete pero su fútbol va mucho más allá de su DNI. El gambiano, que cumplirá 16 años el 10 de marzo, se estrenó a lo grande con el Barça Atlètic.
Belletti le dio la oportunidad de estrenarse con el filial en el minuto 81. El mediapunta o extremo zurdo del Juvenil a sustituyó a Shane Kluivert y vivió los últimos minutos del encuentro a todo ritmo.
Ebrima está jugando esta temporada la mayoría de partidos como extremo derecho y en su 'premiere' con el Barça Atlètic también ejerció de '7'.
El domingo había marcado en el campo del San Francisco un golazo que sirvió para que los de Pol Planas remontaran el gol inicial de los baleares.
En Castellón pudo suceder algo similar ya que Ebrima tuvo en la última jugada del partido un cabezazo al larguero que podía haber sido el 2-3. El empate del equipo de Belletti se fraguó con Ebrima en el campo.
El gambiano entró mucho en juego en los nueve minutos reglamentarios más los diez de añadido. En estos minutos Ebrima cometió una falta, recibió una infracción, luchó como un jabato para ganar duelos y dejó grandes detalles.
Además del cabezazo que no entró de milagro, Ebrima había asistido con maestría a Joaquín Delgado que tuvo la opción del 2-2 dos minutos antes de que Ureña firmara el gol del empate.
Ebrima lo tiene todo. Es potente, rápido, técnico, versátil, asistente y goleador. Veremos si se acaba consolidando como extremo o si vuelve a ejercer de interior.
Entre líneas Ebrima es un futbolista difícil de parar y con una pólvora especial. Todavía tiene mucho margen de mejora pero su potencial es inmenso.
Ante el Castellón B, Belletti hizo debutar a un niño de 15 años. Solo Guille Fernández, Lamine Yamal y Grimaldo han debutado en el Barça Atlètic más jóvenes.
Ebrima es muy precoz pero su reto no es llegar sino consolidarse. de niño prodigio ha de pasar a fenómeno. Ebrima lo tiene todo para lograrlo. El gambiano es humilde, trabajador y ambicioso. El futuro es suyo.
- Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo
- Ofertón irrechazable por Griezmann
- El mensaje de Rashford tras la cumbre de sus agentes con el Barça
- El padre de Pedri lo confiesa: 'Toda la familia nos hicimos del Barça a raíz de eso
- Así está el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- ¡El CTA da la razón al Barça en la falta de Echeverri a Koundé en el Girona-Barça!
- Contundente y dura respuesta del Barça tras darle la razón el CTA
- Bastoni prefiere al Inter y se aleja del Barça