El niño prodigio israelí de La Masia deslumbra en una nueva posición

Este miércoles (16h Movistar+) Orian Goren vivirá un partido especial. El Sub-19 del Barça se jugará el pase a los octavos de final de la Youth league a partido único contra el Maccabi Haifa. El sorteo dictaminó que el partido lo jugara el Barça como visitante pero los israelitas tendrán que jugar en Hungría a causa del conflicto que se vive en su país.

Orian Goren es un centrocampista muy completo / FCB

Orian Goren nació en Savyon (Israel) y militó en el Maccabi Petah antes de recalar en el fútbol base del Barça. El internacional Sub-19 con Israel jugará por primera vez desde que dejó su tierra contra un equipo de su país natal aunque Orian también posee la nacionalidad checa por vía materna.

A sus 16 años es una de las grandes perlas de la cantera del Barça y esta temporada está mostrando una evolución impresionante.

Orian Goren se abraza a Adrián Guerrero / FCB

En la Youth League ha marcado dos goles en los cinco partidos disputados mientras que en las competiciones domésticas Pol Planas lo ha alineado en 17 ocasiones y solo en tres ocasiones ha participado como suplente.

En estos partidos ha marcado un gol y ha generado numerosas ocasiones de gol en su demarcación de interior izquierdo.

En alguna ocasión ha actuado de falso extremo y de interior derecho pero ante el Zaragoza-Racing Club Pol Planas lo alineó de '6' y su rendimiento fue excelente.

Orian Goren se abraza a Max Bonfill y al resto de compañeros del Juvenil A / FCB

En su etapa infantil y cadete había jugado en alguna ocasión de mediocentro pero en el Juvenil A siempre había ejercido un rol más ofensivo. El planteamiento muy defensivo del conjunto aragonés posibilitaba que el teórico '6' estuviera tan cerca del área como los interiores en cualquier otro partido.

En este contexto Orian mostró toda su muestrario de virtudes. Además de ser un pasador excelente, Orian es un futbolista que interpreta de maravilla el juego con una lectura siempre inteligente y audaz de lo que necesita su equipo.

Orian Goren acompañado por Max Bonfill y Roberto Tomás / FCB

La posición que mejor encaja con las características de orian esa la de interior pero su talento y madurez le permiten adaptarse a lo que el entrenador necesite para poder sumar al colectivo.

Este miércoles, Orian luchará como el que más ante un equipo de Israel que intentará cortar el sueño del futbolista más prometedor de este país.

Orian Goren es una gran joya del fútbol base del Barça / Dani Barbeito

Cuando el Juvenil A de belletti logró ganar la tercera Youth League de la historia del Barça Orian Goren jugaba en el Cadete A blaugrana. Ahora es una pieza clave en los esquemas de Pol Planas que cuenta con él como un futbolista clave para desarrollar su idea de juego.

Lo normal es que Orian juegue mucho más de interior que de '6' pero el partido ante el Zaragoza-Racing Club ha servido para constatar que esta gran perla de La Masia no solo es talento puro, también es un futbolista versátil y generoso.

Un 11 ideal repleto de calidad

Orian ha entrado esta semana en el once ideal de La Masia escogido por SPORT. Estos son los elegidos: Max Bonfill, Raúl Expósito, Joan Inglés, Robert Oliveras, Lucas Bernal; Michal Zuk, Orian Goren, Hugo Garcés; Artem Rybak, Divine Ejiofor y Denys Sokolowsky.

MAX BONFILL: El portero de Vic fue el héroe de la eliminatoria de copa ante el Valencia con tres paradas en la tanda y un penalti anotado. ante el Zaragoza-Racing Club resolvió su escaso trabajo con solvencia.

RAÚL EXPÓSITO: El lateral derecho sabadellense se está ganando minutos de calidad con el Juvenil A. Raúl Expósito aporta intensidad defensiva y criterio ofensivo.

Raúl Expósito es un defensa con grandes virtudes / Valentí Enrich

ROBERT OLIVERAS: El internacional en categorías inferiores con México marcó dos de los goles que el Sub-16 marcó (1-4) en el campo del Cerdanyola.

JOAN INGLÉS: El central del Juvenil B es un seguro de vida atrás y el primer cerebro del equipo con pases tan medidos como fiables. Contra el Espanyol (1-1) fue uno de los puntales del equipo de Cesc Bosch.

Joan Inglés es un central muy especial / Dani Barbeito

LUCAS BERNAL: El lateral izquierdo del Sub-15 fue clave para la victoria de su equipo contra el Cerdanyola (3-0). Lucas anotó un gol en una maniobra y definición con la derecha.

MICHAL ZUK: El centrocampista de Blanes marcó el gol que empataba (1-1) el tanto inicial del Espanyol. Su presencia en la segunda mitad mejoró la fluidez ofensiva del Juvenil B blaugrana.

Michal Zuk marcó contra el Espanyol / Dani Barbeito

ORIAN GOREN: El rol de mediocentro lo ejerció Orian Goren con una naturalidad y eficacia total. El Juvenil A mereció golear pero solo Adrián guerrero pudo romper la lata. Orian generó muchas ocasiones con sus pases al espacio.

HUGO GARCÉS: El aragonés fue escogido como el MVP del torneo Alkass International en Qatar. Sus goles, liderazgo y asistencias marcaron las diferencias en una final que ganó el Barça (5-2) al PSG.

Hugo Garcés es un interior muy prometedor / Valentí Enrich

ARTEM RYBAK: El ucraniano fue una de las grandes estrellas en la Alkass International Cup. El mediapunta zurdo ofreció una clase magistral de imaginación, talento y determinación.

DIVINE EJIOFOR: El delantero centro del sub-15 anotó dos goles ante el Badalona (3-0) en un triunfo que consolida al equipo de Álex Fernández como el líder de su categoría. Su hermano destiny marcó el gol del triunfo del Sub-12 (0-1) en el campo del Europa.

DENYS SOKOLOWSKY: El Sub-13 empató (3-3) en casa contra el Atlètic Sant Just en un partido en el que brilló la eficacia de Denys con un gran doblete. El extremo de origen ucraniano ha marcado esta temporada nueve dianas.