Nil Vicens y Nuhu Fofana vuelan en una nueva clase magistral del Juvenil A del Barça

Otro recital para enmarcar. Nueva 'masterclass' de fútbol del Juvenil A blaugrana. Un Mallorca competitivo se avanzó en el marcador pero los de Pol Planas supieron remontar el partido (3-1) con un juego 100% Barça. El triunfo del Espanyol (3-0) contra el San Francisco mantiene en cuatro puntos la ventaja blaugrana respecto el único perseguidor que ya le queda al Barça.

El Mallorca afrontaba su última oportunidad para engancharse a la liga. Tras perder en la Ciutat Esportiva los de Carlos Muñoz se quedan ahora a nueve puntos del Barça, el líder de la División de Honor Juvenil.

Álex González debutó con buen pie / Gorka Urresola

Pol Planas afrontaba el partido con más bajas que nunca, especialmente en el centro del campo. Dani Ávila, lesionado, Pedro Rodríguez,sancionado, y Villar, en dinámica de filial, eran ausencias muy sensibles pero la solución estaba en retrasar las posiciones de Guerrero y Orian.

El malagueño volvió a su demarcación original de interior y el israelí repitió como '6'. Todos ellos ayudados por un Quim Junyent fantástico en todas las facetas del juego.

Orian Goren jugó a un gran nivel contra el Mallorca / Gorka Urresola

Estos tres jugadores se entendieron muy bien con balón pero tuvieron también mucho trabajo en la fase defensiva ante un Mallorca con ganas de tutear al Barça.

El flamante fichaje de la Damm Alex González debutó asumiendo la función de extremo izquierdo con la naturalidad del que lleva toda la vida jugando en el Barça.

Álex y Nil generaron pronto la primera ocasión blaugrana pero el que primero celebró un gol fue el Mallorca. Los baleares castigaron una pérdida de balón en el centro del campo y tras un buen centro desde la derecha Álvaro Torres inauguraba el marcador en el minuto 9.

Así celebró el Barça su primer gol contra el Mallorca / Gorka Urresola

No tardó ni tres minutos el Juvenil A blaugrana en replicar este tanto con un gol que nació de un córner. El saque de esquina en corto lo aprovechó Quim Junyent de cabeza tras un centro del debutante Alex González que dejó suelto la defensa visitante.

Nil Vicens y Alex González eran los dos futbolistas del Barça más incisivos y ambos gozaron de ocasiones claras para que el Barça se adelantase en el marcador.El Mallorca sufría aunque a seis minutos para el final del primer periodo avisó con una contra rápida.El Barça dominaba y generaba ocasiones claras pero le faltaba efectividad.

Nuhu Fofana se abraza a Nil Vicens / Gorka Urresola

En la segunda mitad el buen juego y la efectividad se unieron para certificar un triunfo merecido del Barça. Nuhu Fofana y Nil Vicens ya habían jugado a un buen nivel en los primeros 45 minutos pero en la reanudación fueron piezas clave para la victoria blaugrana.

En el minuto 21 el Barça dibujó una jugada colectiva colosal que fue definida con un remate de tacón mágico de Nuhu Fofana. El delantero centro fichado del Cornellà se dejó la piel en mil presiones y sus movimientos fueron oro para sus compañeros.

Nil Vicens firmó un partidazo / Gorka Urresola

El juego intenso de Nuhu tenía en Nil Vicens un socio ideal. El de Palamós firmó su mejor partido del curso y en la acción posterior a la expulsión del visitante Hugo selló el triunfo con un golazo de falta. Zurdazo espectacular ante el que no pudo replicar el portero Niki.

El debut de Ajay Tavares y los buenos minutos del lateral Nil Teixidor marcaron los últimos minutos de uno de los mejores partidos de la temporada del Juvenil A barcelonista.