Nil Vicens: “Esto acaba de empezar”

Nil Vicens fue uno de los nombres propios del Barça en el estreno de la Youth League. El centrocampista azulgrana asumió la responsabilidad desde los once metros y convirtió el penalti que permitió al equipo de Pol Planas meterse de nuevo en el partido ante el Feyenoord, aunque no logró empatar el encuentro.

Más allá del resultado, Nil valoró positivamente la reacción del equipo tras el descanso. “Creo que no hemos hecho un mal partido. La primera parte sí que nos ha costado, el Feyenoord es un gran equipo, es uno de los candidatos a ganar la Youth. Pero creo que en la segunda parte nos hemos sabido encontrar”, explicó. El Barça dispuso de varias ocasiones para igualar el encuentro, pero no consiguió encontrar el segundo tanto. “Quiero destacar el ímpetu del equipo, hemos metido el primero y queríamos el segundo. Pero es fútbol y no siempre llega el gol”, señaló.

Nil está teniendo un papel más protagonista en este inicio de temporada, jugando también en posiciones más interiores y asumiendo responsabilidades como la de lanzar el penalti. Una situación que afronta con naturalidad. “A mí me gusta jugar por fuera, por dentro... donde me necesite el míster intentaré cumplir”, aseguró. Y añadió, mirando al curso que tiene por delante: “Personalmente pienso que es un buen año para mostrarme y creo que con la ayuda del equipo lo conseguiremos”.

El centrocampista también explicó qué les pidió el técnico en el descanso, cuando el equipo se marchó al vestuario 0-2 abajo. “Que creyésemos en nosotros, que no estábamos jugando mal, que estábamos bien, que confiaba en nosotros al 100%. Que los dos goles venían de dos errores, que no nos viniéramos abajo y que cabeza alta y a por el partido”. Un mensaje que el equipo trasladó al terreno de juego en una segunda parte en la que rozó la remontada.

Planas: “Nos va muy bien para aprender”

Pol Planas quiso poner el foco en el aprendizaje después de la derrota. “Hemos de sacar conclusiones y, si somos capaces de aprender de este partido, creo que estaremos cerca”, explicó el técnico, que destacó que el Feyenoord es “un gran rival”, pero también que el Barça consiguió dominar con su juego durante muchos minutos.

“Los errores nos han condenado. Somos un equipo muy joven, completamente nuevo, y nos va muy bien para aprender, aunque queríamos la victoria, claramente”, añadió. Planas también señaló que el equipo debe mejorar en el aspecto mental y ganar confianza en los metros finales para evitar que la presión por marcar genere ansiedad. “El jugador tiene que creerse un poco más la acción técnica a la hora de definir y no sentir esa presión, porque si quieres meter el segundo antes que el primero, te acabas precipitando”, explicó.

La derrota deja un aprendizaje para un equipo todavía en construcción. “El primer aspecto que hemos de mejorar es que toda la idea persista durante todo el partido”, concluyó el entrenador.