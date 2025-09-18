Newcastle - Barcelona, en directo: resultado y goles en vivo del partido de la Youth League

14' (0-0)

¡Oportunidad para Gistau! Gran asistencia de Villar, el ariete se mueve bien en el área y su disparo golpea en la defensa del Newcastle a córner. Veremos si hoy Gistau se estrena como goleador esta temporada. Es el gran proyecto de 9 de La Masia, pero volvió esta temporada de una lesión importante.