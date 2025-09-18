En directo
YOUTH LEAGUE
Newcastle - Barcelona, en directo: resultado y goles en vivo del partido de la Youth League
Sigue el minuto a minuto del debut del campeón, el Barça, ante el Newcastle en una nueva edición de la Youth League
22' (0-0)
Lo intentó Sama Nomoko con un disparo raso tras una buena conducción.
20' (0-0)
El encuentro, de momento, se está jugando a un ritmo muy bajo y con muy pocas aproximaciones al área. Veremos si los dos equipos empiezan a encontrar más soluciones ofensivas.
20' (1-1)
Libre directo para Mair sin consecuencias.
14' (0-0)
¡Oportunidad para Gistau! Gran asistencia de Villar, el ariete se mueve bien en el área y su disparo golpea en la defensa del Newcastle a córner. Veremos si hoy Gistau se estrena como goleador esta temporada. Es el gran proyecto de 9 de La Masia, pero volvió esta temporada de una lesión importante.
12' (0-0)
Buena internada de Xavi Espart y su centro chut se paseó por el área.
8' (0-0)
Lo intentó Pedro Rodríguez con un disparo desde fuera del área que golpeó en la defensa del Newcastle sin consecuencias.
7' (0-0)
El Barça está teniendo el balón en estos primeros compases pero sin claridad en los últimos metros. "Ritmo", gritan desde el banquillo azulgrana,.
4' (0-0)
Otro futbolista interesante del Barça es el mediocentro Villar, que jugaba con Dro en el Val Miñor eantes de incorporarse al Barça.
2' (0-0)
El Barça juega hoy con una mezcla de futbolistas del filial y del juvenil A. Estaremos atentos a promesas como Sama Nomoko, Kluivert, Gistau o Pedro Rodríguez. En el banquillo también hay grandes talentos como Ebrima o Orian Goren.
1' (0-0)
¡Comienza el encuentro entre Newcastle y Barça de la Youth League!
