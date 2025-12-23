Mounirou Kande destaca en el último 11 ideal de La Masia del 2025

El Sub-13 del Barça disputó su último partido oficial del 2025 con una exigencia muy alta. Los de Jordi Pérez visitaban el campo del Girona y el partido respondió a las expectativas. El triunfo blaugrana (2-3) fue producto de un partido muy movido.

En el Camp Municipal de Torres Palau el jugador del Girona Arnau Xifra avanzó a los locales.

El potente y habilidoso Jayden Espinal equilibró el marcador pero el conjunto dirigido por Oriol Jariod se volvió a avanzar en el marcador gracias al acierto de Sarmoye Soumana Traoré. Quedaban siete minutos para el final del encuentro y el Girona ganaba 2-1.

Dos acciones en el tramo final del encuentro en las que Mario Franco inventó y Mounirou Kande definió dieron la vuelta a la situación. Mounirou está realizando una temporada sensacional y con estos dos goles suma ya nueve goles en lo que llevamos de campeonato.

El exdelantero del Manresa es el máximo anotador de la categoría pese a que habitualmente ejerce de extremo y está lejos de ser un delantero centro clásico.

El Barça es provisionalmente el líder de la División de Honor Sub-13 aunque si la Damm gana al Nàstic los cerveceros se volverían a situar primeros. Los cerveceros no pudieron disputar este partido el sábado ya que se aplazó por cuestiones climatológicas.

Mounirou Kande está jugando a un nivel muy alto / La Masia Promises

El Sub-13 blaugrana viajará el 26 de diciembre a las Islas Canarias para la disputa del prestigioso torneo La Liga FC Futures. Los chicos que entrena de Jordi Pérez disputarán su último torneo de fútbol-7 de sus vidas ya que su presente y futuro ya pasa definitivamente por el formato de fútbol-11.

El sub-13 blaugrana debutará el 27 de Diciermbre contra el Dortmund y el saporting de Portugal mientras que el último partido del grupo lo disputará contra el Espanyol. La final de este torneo interacional organizado por La liga y la Fundación de la Morena se disputará el lunes 29 de diciembre.

El once ideal de la jornaadfa está formado esta vez por estos futbolistas: Pau Espí, Iker Nsang, Guillem Balcells, Dani Ávila, Ebrima Tunkara, Pedro Villar, Gorka Buil, Mario Franco, Alejandro Pastor, Fode Diallo y Mounirou Kande.

PAU ESPÍ: El portero del Juvenil B volvió a ofrecer una actuación convincente. Pau ordenó de maravilla a su defensa y salvó una ocasión clara del Martinenc.

IKER NSANG:El lateral derecho del Sub-15 anotó el único tanto de su equipo en la victoria blaugrana contra el Mercantil. Los de Álex Fernández se consolidan en el liderato de su liga.

Iker Nsang es un lateral muy ofensivo / Dani Barbeito

GUILLEM BALCELLS: Empezó de mediocentro y acabó de central. Guillem Balcells volvió a ofrecer un recital de fútbol y carácter competitivo en la merecida y sufrida victoria del sub-13 (2-3) en Girona.

Guillem Balcells es un jugador completísimo / FCB

DANI ÁVILA: El murciano solo jugó quince minutos contra el Constancia pero su reaparición fue una de las mejores noticias del Juvenil A de Pol Planas.

EBRIMA TUNKARA: El gambiano jugó en el centro del campo pero lo resituamos de lateral ya que por condiciones podría hacerlo. Marcó un golazo contra el Constancia.

PEDRO VILLAR: El mediocentro gallego fue el mejor jugador del Basrça contra el Constancia. Villar abrió la lata de la goleada (4-0) ante el conjunto balear.

Villar marcó el 1-0 contra el Constancia / FCB

GORKA BUIL:El aragonés marcó el definitivo 2-0 del Juvenil B contra el Martinenc. Michal Zuk creó la jugada del gol que Gorka deinió con una clase excepcional en un toque definitivo con la pierna izquierda.

Gorka Buil es un puntal del Juvenil B / FCB

MARIO FRANCO: El interior del Sub-13 fue clave para el triunfo blaugrana (2-3) en Girona. Mario Franco sirvió las dos asistencias de los dos goles que Mounirou convirtió para remontar un resultado adverso.

ALEJANDRO PASTOR: El extremo del Juvenil B marcó el primer gol del triunfo de su equipo (2-0) contra el Martinenc. Los de Cesc Bosch lideran con comodidad la Liga Nacional Juvenil.

Alejandro Pastor es un extremo muy técico que destaca con el Juvenil B / Dani Barbeito

FODE DIALLO: El delantero centro del Sub-14 marcó el único gol de su equipo contra un Girona (1-2) que sumó los tres puntos en la Ciutat Esportiva.

Fode Diallo es el gran goleador del Sub-14 / Dani Barbeito

MOUNIROU KANDE: El exjugador del Manresa volvió a ser determinante firmando un doblete decisivo en el campo del Girona.