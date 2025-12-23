FC Barcelona
Mounirou Kande destaca en el último 11 ideal de La Masia del 2025
El extremo del Sub-13 anotó un doblete decisivo para la remontada blaugrana en el campo del Girona.
El Sub-13 del Barça disputó su último partido oficial del 2025 con una exigencia muy alta. Los de Jordi Pérez visitaban el campo del Girona y el partido respondió a las expectativas. El triunfo blaugrana (2-3) fue producto de un partido muy movido.
En el Camp Municipal de Torres Palau el jugador del Girona Arnau Xifra avanzó a los locales.
El potente y habilidoso Jayden Espinal equilibró el marcador pero el conjunto dirigido por Oriol Jariod se volvió a avanzar en el marcador gracias al acierto de Sarmoye Soumana Traoré. Quedaban siete minutos para el final del encuentro y el Girona ganaba 2-1.
Dos acciones en el tramo final del encuentro en las que Mario Franco inventó y Mounirou Kande definió dieron la vuelta a la situación. Mounirou está realizando una temporada sensacional y con estos dos goles suma ya nueve goles en lo que llevamos de campeonato.
El exdelantero del Manresa es el máximo anotador de la categoría pese a que habitualmente ejerce de extremo y está lejos de ser un delantero centro clásico.
El Barça es provisionalmente el líder de la División de Honor Sub-13 aunque si la Damm gana al Nàstic los cerveceros se volverían a situar primeros. Los cerveceros no pudieron disputar este partido el sábado ya que se aplazó por cuestiones climatológicas.
El Sub-13 blaugrana viajará el 26 de diciembre a las Islas Canarias para la disputa del prestigioso torneo La Liga FC Futures. Los chicos que entrena de Jordi Pérez disputarán su último torneo de fútbol-7 de sus vidas ya que su presente y futuro ya pasa definitivamente por el formato de fútbol-11.
El sub-13 blaugrana debutará el 27 de Diciermbre contra el Dortmund y el saporting de Portugal mientras que el último partido del grupo lo disputará contra el Espanyol. La final de este torneo interacional organizado por La liga y la Fundación de la Morena se disputará el lunes 29 de diciembre.
El once ideal de la jornaadfa está formado esta vez por estos futbolistas: Pau Espí, Iker Nsang, Guillem Balcells, Dani Ávila, Ebrima Tunkara, Pedro Villar, Gorka Buil, Mario Franco, Alejandro Pastor, Fode Diallo y Mounirou Kande.
PAU ESPÍ: El portero del Juvenil B volvió a ofrecer una actuación convincente. Pau ordenó de maravilla a su defensa y salvó una ocasión clara del Martinenc.
IKER NSANG:El lateral derecho del Sub-15 anotó el único tanto de su equipo en la victoria blaugrana contra el Mercantil. Los de Álex Fernández se consolidan en el liderato de su liga.
GUILLEM BALCELLS: Empezó de mediocentro y acabó de central. Guillem Balcells volvió a ofrecer un recital de fútbol y carácter competitivo en la merecida y sufrida victoria del sub-13 (2-3) en Girona.
DANI ÁVILA: El murciano solo jugó quince minutos contra el Constancia pero su reaparición fue una de las mejores noticias del Juvenil A de Pol Planas.
EBRIMA TUNKARA: El gambiano jugó en el centro del campo pero lo resituamos de lateral ya que por condiciones podría hacerlo. Marcó un golazo contra el Constancia.
PEDRO VILLAR: El mediocentro gallego fue el mejor jugador del Basrça contra el Constancia. Villar abrió la lata de la goleada (4-0) ante el conjunto balear.
GORKA BUIL:El aragonés marcó el definitivo 2-0 del Juvenil B contra el Martinenc. Michal Zuk creó la jugada del gol que Gorka deinió con una clase excepcional en un toque definitivo con la pierna izquierda.
MARIO FRANCO: El interior del Sub-13 fue clave para el triunfo blaugrana (2-3) en Girona. Mario Franco sirvió las dos asistencias de los dos goles que Mounirou convirtió para remontar un resultado adverso.
ALEJANDRO PASTOR: El extremo del Juvenil B marcó el primer gol del triunfo de su equipo (2-0) contra el Martinenc. Los de Cesc Bosch lideran con comodidad la Liga Nacional Juvenil.
FODE DIALLO: El delantero centro del Sub-14 marcó el único gol de su equipo contra un Girona (1-2) que sumó los tres puntos en la Ciutat Esportiva.
MOUNIROU KANDE: El exjugador del Manresa volvió a ser determinante firmando un doblete decisivo en el campo del Girona.
- El central que más gusta a Deco
- La bronca del capitán Raphinha
- Manolo Lama, sobre Lamine Yamal: 'Si lo que ha hecho lo hace Vinicius, hoy le pegamos
- El Bayern tiene a un nuevo Kimmich: 'Es el jugador más rápido que he visto en mi vida
- Álvaro Cortés, un argumento sólido para no fichar un central
- Flick quiere fichar un defensa, pero las opciones por ahora no convencen al Barça
- El pastel televisivo de los equipos de Primera sufre un recorte
- Comprobar Lotería de Navidad 2025, última hora en directo: números premiados y lista de pedrea