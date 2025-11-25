Miniderbis: El Barça se impone al Espanyol en tres de los cuatro duelos

La rivalidad entre Barça y Espanyol en el fútbol formativo sigue tan activa como siempre. Si los blanquiazules se impusieron en el derbi de filiales de la anterior jornada, en este último fin de semana se vieron en cuatro categorías diferentes.

Los dos derbis en categoría cadete

El Espanyol solo ganó en el duelo de equipos Sub-16. Fue un miniderbi de cadetes muy igualado en el que el Barça fue de menos a más pero cuando mejor estaba el equipo de David Sánchez llegó el único gol del partido.

El Espanyol se aprovechó de un error defensivo puntual del Barça para anotar el único tanto del encuentro. El gol lo firmó Hugo Chacón.

Ahmed Abarkane fue uno de los mejores en el derbi de la categoría Sub-16 / Valentí Enrich

Ruslan Mba dispuso de dos ocasiones para empatar el partido y reclamó un penalti que no solo no fue señalado sino que le costó una expulsión por dirigirse al árbitro de forma inadecuada.

Si el derbi de cadetes de segundo año de la Ciutat Esportiva acabó con triunfo perico, el Espanyol-Barca de la categoría sub-15 fue blaugrana. El derbi de cadetes de primer año fue muy entretenido.

El malagueño Adrián Sánchez aprovechó un pase de Lucas Bernal para inaugurar el marcador. Los blanquiazules empataron el encuentro gracias a Adrián Gutiérrez pero el poderoso extremo Héctor Asumu volvía a disparar al equipo de Álex Fernández.

Álex Fernández vibró con el triunfo del Sub-15 blaugrana / Valentí Enrich

Los locales volvieron a empatar el partido con una diana de Camara pero el interior Johan Leiva marcó el definitivo 2-3 en el último minuto.

Los dos derbis en el fútbol-7

Los dos partidos entre culés y pericos en el fútbol-7 fueron dominados con autoridad por los dos equipos blaugranas. El Sub-11 B del Barça goleó al Espanyol (5-2) con una actuación maravillosa de Alexandre Sentís que firmó un hat-trick.

En Sant Adrià, el Barça también fue superior en el duelo de los dos Sub-11 A con un contundente 0-3 que llegó gracias al acierto de Iván Cortés (2) y Alder.

Iván Cortés es uno de los mejores goleadores del fútbol-7 del Barça / FCB

Este próximo fin de semana se enfrentarán los dos equipos infantiles del Barça y Espanyol. El sábado 29 el Sub-14 blaugrana jugará en la Ciutat Esportiva a las 10:30h mientras que el Sub-13 se desplazará a la Dani Jarque para disputar otro miniderbi a partir de las 15 horas.

El 11 ideal de la semana

ADAY SEGOVIA: El portero del Sub-8 del Barça está siendo una de las revelaciones del inicio de curso en el fútbol-7 blaugrana. Su equipo ganó 5-0 a la Fundació Hospitalet y Aday Segovia realizó intervenciones decisivas para dejar su portería a cero. Los guardametas del Barça destacan ya desde les categorías más pequeñas.

Aday está ganándose la confianza de técnicos y compañeros gracias a unas cualidades muy interesantes para seguir progresando como portero en el fútbol base del Barça.

Aday Segovia es el portero del Sub-8 B / Mop Photos

El padre de Aday, José Segovia, es uno de los mejores porteros de la Kings League y militó en clubs catalanes como el Sant Andreu o el Cornellà.

ALAN GUERRA: La remontada del Sub-14 blaugrana en Cornellà arrancó con el 1-1 logrado por Alan Guerra. El lateral derecho infantil blaugrana es uno de los '2' de mayor futuro en La Masia.

ÁLEX CAMPOS: Un gol del central del Juvenil A en el minuto añadido salvó un empate en un partido loco que el Barça ganaba 3-0 a los 20 minutos. Álex Campos tuvo cerca el 5-4.

Álex Campos marcó el gol del 4-4 contra la Damm / FCB

PERE VILLACORTA: Aunque el Sub-16 blaugrana perdió el derbi algunos jugadores mostraron un alto nivel de juego. Uno de los más entonados fue el central zurdo Pere Villacorta. A 'Villa' se le vio muy motivado en un partido en el que se enfrentaba a su ex equipo.

POL BERNABÉU: El lateral izquierdo del Juvenil A está realizando un inicio de temporada espléndido. Su conexión con el extremo izquierdo Uri Pallás es fantástica y es una de las claves del gran caudal ofensivo de juego que genera en cada partido el equipo de Pol Planas.

PEDRO RODRÍGUEZ: Su primera media hora contra la Damm fue prodigiosa. Pedro Rodríguez marcó un golazo de cabeza y lideró el juego del equipo de Pol Planas. La reacción de la Damm comportó una locura de partido que acabó con un empate (4-4) justo.

HUGO GALDEANO: El Sub-12 del Barça goleó (9-1 al Hospi) però más allá de los goles Hugo volvió a impactar por su calidad extrema. Aunque marcó un gol con la derecha dejó detalles de crack con su zurda prodigiosa.

Hugo Galdeano está deslumbrando en el Sub-12 / Valentí Enrich

ADRIÁN GUERRERO: Volvió a ser el falso 9 del equipo però su incidencia en el juego fue más propia de un centrocampista. Adri marcó un penalti, repartió dos asistencias de lujo y ofreció un recital de como moverse entre líneas.

FODE DIALLO: El Sub-14 blaugrana ganó en el campo del Cornellà con un gol épico. Fode Diallo se inventó en el último minuto una jugada y chut de crack que hizo enloquecer a sus compañeros. Su gol fue una locura.

POL MANCHEÑO : El Juvenil B de Cesc Bosch goleó al Hospi (1-4) en un partido en el que volvió a brillar la capacidad rematadora de Pol Mancheño. El exjugador del Espanyol marcó dos goles decisivos.

Pol Mancheño marcó dos goles con el Juvenil B / FCB

JAYDEN ESPINAL: El Sub-13 de Jordi Pérez firmó uno de sus mejores partidos del curso goleando (5-0) al Cornellà. Jayden Espinal, con un doblete, fue uno de los jugadores más destacados del partido.