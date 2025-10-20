El miniderbi catalán, en Montilivi

El Barça Atlètic es el líder del grupo III de la Segunda RFEF con 15 puntos, a pesar de la derrota en su último encuentro, el del domingo frente al Atlètic Lleida (3-2) a domicilio. Los de Juliano Belletti suman 15 puntos, uno más que el Girona B, que ocupa la segunda posición con 14 unidades en su casillero.

Curiosamente, estos dos equipos se verán las caras dentro de dos jornadas. Antes, sin embargo, los blaugranas deberán enfrentarse al UD Poblense en el Estadi Johan Cruyff el domingo 26 de octubre a las 12:00 horas. El cuadro balear es tercero en la clasificación, por lo que al Barça Atlètic le vienen unas semanas de elevada exigencia.

El Girona, por su parte, se desplazará hasta Olot antes de recibir al conjunto blaugrana. ¿Y dónde lo hará? Pues el club gerundense ha confirmado que el miniderbi catalán de filiales se disputará en el Estadi Municipal de Montilivi, abriendo, así, el estadio por primera vez esta temporada para el Girona B. Recordemos que el filial había estado disputando sus partidos en Vidreres porque las instalaciones de su Ciutat Esportiva no cumple con los requisitos de la Segunda RFEF.

Se trata, además, del primer enfrentamiento oficial entre Barça Atlètic y Girona B, puesto que fue fundado en 2011 y entre 2016 y 2019 pasó a ser el CF Peralada el filial de los blanc-i-vermells. Eso sí, el Barça Atlètic se ha medido al primer equipo del Girona en 27 ocasiones con un balance de nueve victorias, seis empates y doce derrotas. La última vez que jugaron entre ellos fue la temporada 2014/15 en Segunda División, aunque anteriormente también lo hicieron en la extinta Segunda División B o en duelos de la Copa del Rey.