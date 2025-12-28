El miniderbi es azulgrana. Los de Jordi Pérez firmaron un partido excelente para derrotar a un RCD Espanyol que venía de ganarlo todo y sellaron su clasificación a los cuartos de final de la XXIX LaLiga FC Futures como primeros de grupo. Mario Franco, Guillem Balcells y Jaume Casanovas marcaron los tres tantos culés; Marc anotó el único tanto perico (3-1).

Un tastet antes del apasionante choque de titanes que se nos viene por delante el próximo sábado 3 de enero. Un miniderbi con todas las letras. La Masia contra La21. Dos de las canteras más prolíferas del planeta se citaban en Gran Canaria un par de meses después de verse las caras en Orlando.

¿Último cara a cara del año?

En Florida sus caminos se cruzaron también en fase de grupos, en un partido que se llevaron los culés. Por si fuera poco, compiten ambos en División de Honor Sub13, por lo que la rivalidad, más allá de los escudos y su historia, es máxima. Los de Jordi Pérez, líderes en solitario, vencieron por la mínima a los pericos con el tanto de Mario Franco.

Un Mario Franco que le tiene tomada la medida al Espanyol, pues abrió el marcador en Gran Canaria. Con el '10' a la espalda, el 'petitó' fue el más listo de la clase y recogió un rechace en el área que mandó al fondo de la red.

Uno de los jugadores del Barça celebrando su gol en LaLiga FC Futures / LaLiga FC Futures

La alegría culé, no obstante, fue efímera. En la salida de un córner, Marc remató el esférico y batió a Eric. Con los nervios a flor de piel, los de Jordi Pérez dieron un paso al frente tras el descanso y volvieron a ponerse por delante.

Esta vez fue uno de los capitanes, Guillem Balcells, quien festejó con rabia y euforia el gol que sellaba la clasificación del Barça a los cuartos de final. Puso la guinda Jaume Casanovas, que rozó el doblete y fue pichichi en Villarreal.