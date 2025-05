El 'mini Eto'o' que despunta en La Masia lidera el 11 ideal de la cantera

El sub-13 blaugrana era el último equipo blaugrana del fútbol-11 con opciones para proclamarse campeón pero la victoria del Girona dejó a los de Jordi Poma en la segunda plaza de la División de honor de su categoría.

Este es el once ideal de la jornada en La Masia: Pau Espí, Xavi Espart, John Adams, Pere Villacorta, Ahmed Abarkane; Michal Zuk, Quim Cárcel, Agus Marcet; iu Martínez, Fode Diallo y Dro.

PAU ESPÍ

Pau Espí López ha jugado esta temporada en cuatro equipos diferentes de la cantera blaugrana. El portero de Terrassa forma parte de la plantilla del Cadete A y además de jugar regularmente a las órdenes de Cesc Bosch ha podido subir y jugar puntualmente con el Juvenil B y Juvenil A.

Lo curioso es que también ha actuado en cinco partidos con el Cadete B cuando las bajas han hecho necesario que este guardameta echara una mano al conjunto que dirige David Sánchez.

Pau Espí López es un portero con un futuro brillante / FCB

En el partido de esta semana ante el Atlètic Sant Just Pau fue determinante para que los blaugranas cerraran la liga con un triunfo (2-1). Pau Espí brilló con tres intervenciones en las que dejó muestras evidentes de su agilidad y fiabilidad bajo los palos.

XAVI ESPART

El Juvenil A no pudo clasificarse para la final four de la copa de campeones. Xavi Espart y sus compañeros han completado una temporada excelente que no queda manchada por una eliminación cruel en la tanda de penaltis.

Contra el Valencia (3-3) Xavi espart se exhibió como el mejor jugador del equipo de Belletti con un despliegue físico y técnico descomunal. Físicamente imperial, Espart se lució con conducciones de gran calidad.

Espart es un jugador muy polivalente / FCB

En defensa aportó seguridad y solvencia mientras que en ataque fue un puñal por su banda y un foco de constante creatividad por dentro. Xavi Espart es uno de los jugadores que más ha crecido a las órdenes de Juliano Belletti.

JOHN ADAMS

El Sub-13 del Barça se quedó a un paso de proclamarse campeón ya que el Girona ganó en el campo del Badalona y dejó en anécdota el triunfo blaugrana (5-1) contra el Sant Cugat.

Uno de los grandes pilares del equipo de Jordi Poma ha sido el central con raíces nigerianas John Ovie Adams.

John Adams es un central muy prometedor / Dani Barbeito

El ex defensa del Singuerlín ha marcado des del primer al último partido las diferencias. John es un central 'estilo Araujo' para corregir e imponer su físico pero también tiene detalles de Cubarsí para sacar el balón.

Ante el Sant Cugat John se multiplicó en tareas defensivas pero tuvo energía suficiente para aportar en la fase ofensiva del juego con aventuras productivas.

PERE VILLACORTA

El Cadete B del Barça cerró la liga con un triunfo ajustado (2-1) ante el Atlètic Sant Just. Pere Villacorta marcó un gol espectacular con un centro-chut tan inesperado como estético. El gol que marcó el central zurdo fue el gol que definió un encuentro muy parejo.

Pere Villacorta es un defensa zurdo muy completo / Javier Ferrandiz

Se trata del sexto gol en la liga de un zaguero que ha llegado esta temporada al fútbol base del barça procedente del Espanyol.

David Sánchez ha alineado a 'Villa' tanto de central izquierdo como de lateral por esta banda. en ambas demarcaciones Pere ha rendido a un alto nivel.

AHMED ABARKANE

En su primera temporada en el fútbol base del Barça Ahmed Abarkane ha mostrado un potencial muy interesante.

El futbolista zurdo fichado del Girona ha jugado normalmente de lateral izquierdo pero sus técnicos también lo han probado como interior y extremo izquierdo así como de falso nueve.

Ahmed Abarkane se ha adaptado de maravilla al Barça / Javier Ferrandiz

En el último partido liguero del Cadete B Ahmed arrancó el encuentro como interior y acabó el encuentro de lateral.

En todas las posiciones Ahmed sobresale por un cambio de ritmo imponente y una técnica notable con su zurda. Un futbolista potente, con buen pie y versátil.

QUIM CÁRCEL

Final de temporada excelente para el hijo del director deportivo del Girona. Quim Cárcel jugó este fin de semana con el Cadete B y el Sub-14. Su partido con el conjunto de David Sánchez fue muy meritorio ya que en una categoría superior no sufrió y pudo imponer su jerarquía.

Quim Cárcel es un mediocentro muy técnico / Valentí Enrich

Quim Cárcel tiene la virtud de mejorar a sus compañeros gracias a la calma y criterio que contagia desde su demarcación de mediocentro posicional.

MICHAL ZUK

El centrocampista de Blanes sigue progresando y su final de temporada está siendo más que interesante. Además de ganar presencia y mejorar sus prestaciones con el Cadete A, Michal Zuk se está ganando a pulso la confianza de pol Planas con el Juvenil B.

Michal Zuk deslumbró con el Juvenil B / FCB

En el triunfo ante el Europa (3-0) Zuk fue uno de los destacados gracias a su clarividencia para enlazar el juego entre el centro del campo y la delantera.

El internacional Sub-16 español va a más y apunta a ser uno de los centrocampistas con mayor proyección de la Masia en los próximos años.

AGUS MARCET

El centrocampista del Sub-13 marcó uno de los goles más estéticos de la jornada. El equipo de Jordi Poma goleó al Sant Cugat (5-1) con una actuación excelente del que fuera jugador de la Blanca Subur.

Agus Marcet sorprendió con un remate exterior formidable que supuso el 4-0 y la confirmación de la versatilidad de un jugador total que rinde en todos los registros que necesita su equipo.

Agus Marcet marcó un golazo contra el Sant Cugat / Dani Barbeito

Agus es potente, intenso, polivalente y con clase para rendir a un gran nivel de interior, mediocentro, lateral y extremo.

IU MARTÍNEZ

El Cadete A ganó por la mínima en Vilassar (0-1) en su último partido de liga. Iu Martínez volvió a ser determinante anotando el único tanto del encuentro. El extremo de Suria anotó su noveno tanto de la temporada.

Cesc Bosch ha contado durante todo el curso con iu para ejercer de '11'.

Iu Martínez es un extremo espectacular / Dani Barbeito

El ex del Gimnàstic de Manresa siempre ha rendido de manera excepcional. Iu es un extremo potente, intenso y que entiende muy bien el juego.

FODE DIALLO

Otro fin de semana más que productivo para Fode Diallo. El sábado colaboró con su equipo (Sub-13) con un gol en el triunfo (5-1) contra el Sant Cugat mientras que el domingo anotó un doblete en la victoria del Sub-14 (3-5) en el campo del Mercantil.

El sabadellense Fode Diallo anotó dos goles más en su ciudad y suma la cifra increíble de 41 goles en los partidos de liga que ha disputado en los dos equipos infantiles del Barça.

Fode Diallo es el máximo goleador del Sub-13 / Dani Barbeito

El mote de 'mini Eto'o' se lo ha ganado Fode gracias a su estilo de juego parecido al que fuera '9' del Barça. Fode Diallo es un delantero muy técnico y con un diamismo brutal que busca siempre recursos impensables para marcar goles.

Su entendimiento con David Moreno es excelente. El de Benifaió también jugó con el Sub-14 y aportó un gran gol y muchas acciones mágicas. El dúo Fode Diallo-David Moreno es uno de los más impactantes de la temporada en La Masia.

DRO

A Pedro Fernández Sarmiento solo le faltó ser decisivo en la prórroga del Juvenil A-Valencia para completar un gran fin de semana. Belletti confió en él para los minutos decisivos de la eliminatoria y al gallego no le pesaron las piernas.

Dro había jugado y brillado pocas horas antes en el Juvenil B-Europa (3-0). en el último partido liguero del equipo de Pol Planas. Pedro Fernández fue el gran cerebro de un equipo que ha culminado una campaña excepcional tanto a nivel resultadista como sobre todo por el gran juego desplegado.

Dro y Nil Teixidor recibieron la copa de campeón de la liga Nacional juvenil / FCB

Dro ha sabido vivir a caballo entre el Juvenil B y Juvenil a con naturalidad y sin dejar de mostrar su enorme talento en todos los partidos que ha disputado.