El milagro sin fin de Pedro Villar: Un '6' que aspira al 'pichichi'

La función del mediocentro en el Barça es muy específica y está poco relacionada con el gol. El '6' en la cantera blaugrana representa el equilibrio, el orden y la distribución del juego en un estilo que se basa en progresar a través del pase.

El '6' es la figura que tiene que enlazar la defensa con los interiores y generar juego para crear ocasiones. Pedro Villar es un '6' puro aunque en alguna ocasión puntual ejerza de interior. Sus números son toda una anomalía positiva para un mediocentro del Barça.

Pedro Villar es un centrocampista total / FCB

Sergio Busquets es el '6' por excelencia del Barça del siglo XXI y sus cifras goleadores son muy reveladoras. Busquets anotó 17 goles en 722 partidos con el primer equipo. Su estadística era de 0'02 goles por partido.

Si buscamos el otro gran mediocentro de la historia reciente coincidiremos todos en señalar a Pep Guardiola.

Busquets y Guardiola son dos leyendas del Barça / Josep Maria Arolas

El de Santpedor disputó 389 parttidos oficiales y tan solo marcó 11 goles. Su estadística es en este caso idéntica a Busi con una media de 0,02 goles por partidos.

Todo ello nos sirve para poner en valor la cifra de Pedro Villar. El mediocentro gallego del Juvenil A suma esta temporada 10 goles sumando sus partidos en la División de Honor, Copa del Rey y Youth League.

En total, 'Villi' ha jugado 26 partidos con el Juvenil A y ha sumado una participación con el Barça Atlètic. 10 goles en 27 partidos supone una media de 0,37 goles por partido disputado.

Pedro Villar celebró así su gol / Gorka Urresola

Pedro Villar asume con naturalidad las obligaciones del mediocentro. 'Villi' recibe balones de los centrales y se encarga de que los interiores los reciban en las mejores condiciones.

Con balón sabe pasar la pelota con enorme precisión en corto y también domina los pases más largos hacia los puntas.

Villar es muy tranquilo y destaca por un criterio fantástico para jugar fácil. Sin balón, es un futbolista muy intenso y trabajador que logra frenar las contras de los rivales.

Además de todo ello lo que marca la diferencia en el juego de Villar es su capacidad parta desplegarse en ataque. Cuando el gallego pisa el área como si fuera un mediapunta aparece por sorpresa y con una contundencia y efectividad sorprendentes. Solo así se explican sus cifras goleadoras.

Pedro Villar marcó el 1-0 / Gorka Urresola

El íntimo amigo de Dro habló para los medios de la Federació Catalana que ofrecieron en directo el partido del Juvenil A blaugrana contra el Sant Cugat.

Villi confesó su satisfacción tras el 3-1 final: "Estoy muy feliz porqué estoy en una buena racha de cara al gol y tengo que aprovecharlo ya que sumo para el equipo".

En clave colectiva, Villar espera que "sigamos con esta dinámica, hay que continuar mejorando y conseguir todos los títulos posibles".

La liga, la Copa del Rey y la Copa de Campeones son los tres títulos por los que pelaerán Villar y sus compañeros del Juvenil A. Si el gallego sigue en racha, los éxitos para el equipo de Pol Planas estarán más cerca.

Una estadística alucinante

Solo Adrián Guerrero, con 11 goles, supera a Villar como máximo goleador del Juvenil A. Pese a ello, la estadística más increíble es que sumando todos los mediocentros del Barça des del primer equipo hasta el Sub-15 (antiguo Cadete B) estos once jugadores no superan los registros goleadores de Pedro Villar.

Primer equipo: Frenkie De Jong (0), Marc Casadó (0), Marc Bernal (1 gol)

Barça Atlètic: Tommy Marqués (0)

Tommy Marqués es un puntal para Belletti / Valentí Enrich

Juvenil B: Adam Argemí (3 goles), Michal Zuk (2 goles), Gerard Valks (0)

Sub-16: Ignasi Bassas (2 goles) Samu Borniquel (2 goles)

Sub-15: Quim Cárcel (0), Unax Hernández (0)

Entre estos 11 jugadores suman esta temporada 10 goles, los mismos tantos que acumula este curso Pedro Villar. La estadística explica a las mil maravillas el milagro sin fin del centrocampista gallego que llegó a La Masia del Val Miñor de la mano de Dro.

El 1x1 del once ideal de la semana

En una semana marcada por la disputa de torneos por Carnaval, este es el once ideal de La Masia escogido por SPORT: Martí Rico, Orian Goren, Guillem Balcells, Samu Borniquel, Biel Chaves; Pedrito Juárez, Pedro Villar, Pedro Rodríguez; Shane Kluivert, Destiny Ejiofor y Adrián Guerrero.

MARTÍ PICO: El portero del Sub-12 del Barça fue clave para que el equipo de Pol Combellé se proclamara campeón del torneo Manolo Guerrero organizado por el Jabac.

ORIAN GOREN:El israelí volvió a lucir su enorme talento y capacidad de sacrificio contra el Sant Cugat. Después de brillar como interior acabó jugando de lateral derecho ofreciendo un nivel muy alto.

Orian Goren acabó de lateral derecho contra el sant Cugat / Gorka Urresola

GUILLEM BALCELLS: El Sub-13 del Barça cayó en el carnaval Cup en los octavos ante la Damm. Hasta entonces el mejor gol del torneo lo había firmado Guillem Balcells con una diana de crack.

SAMU BORNIQUEL: El centrocampista aragonés fue una de las piezas clave del Sub-16 para proclamarse campeón del muralla cup. Los blaugranas golearon al Gimnàstic Manresa en las semifinales (1-5) y superaron al Girona (3-0) en la final.

BIEL CHAVES:El central zurdo marcó un golazo y fue un puntal del sub-12 en el torneo de Terrassa dedicado a Manolo Guerrero. Biel Chaves es un jugador que destaca en todas las facetas del juego.

Biel Chaves fue uno de los destacados del torneo Manolo Guerrero / Instagram

PEDRO VILLAR: El gallego es un reloj suizo que nunca falla. Además de un trabajo sordo impagable, 'Villi' está en un momento dulce de cara al gol.

PEDRITO JUÁREZ: El centrocampista de Salta fue escogido el MVP del torneo Manolo Guerrero disputado en Terrassa. Pedrito Juárez manda, distribuye y marca goles con una facilidad insultante.

Pedrito Juárez fue el MVP del torneo Manolo Guerrero / Instagram

PEDRO RODRÍGUEZ:El centrocampista andaluz sigue en un estado de forma excepcional. Contra la UD Las Palmas fue el cerebro de un gran partido del equipo de Pol Planas. Ante el Sant Cugat firmó un tramo final del partido sobresaliente.

Pedro Rodríguez celebra su gol con Shane Kluivert / Gorka Urresola

SHANE KLUIVERT: El extremo neerlandés completó un partidazo contra la UD las Palmas. De extremo derecho es un puñal que desborda a base de velocidad y técnica.

DESTINY EJIOFOR: El delantero de origen nigeriano fue una de las claves por las que el Sub-12 barcelonista se impuso en el torneo Manolo Guerrero. Los de Pol Combellé ganaron al Girona en las semis y golearon 4-0 en la final al Nàstic de Tarragona.

Destiny Ejiofor se infló a marcar goles en el torneo Manolo Guerrero / Instagram

ADRIÁN GUERRERO: El malagueño no fue titular contra la UD Las Palmas pero su presencia fue un lujo para el Juvenil A. Contra el sant Cugat marcó un gol y repartió una asistencia magnífica. Guerrero es puro talento.