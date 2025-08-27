La metamorfosis de Xavi Espart: De '6' a lateral derecho estimulante

Hay partidos que marcan las trayectorias de los jugadores. En la final de la Intercontinental sub-20 Jan Virgili o Álvaro Cortés rayaron a un nivel excelente pero Xavi Espart tampoco se quedó atrás.

El lateral blaugrana se desplegó en ataque y en defensa con una energía y finura excepcionales.

En Sport hemos querido radiografiar la progresión futbolística de un jugador que empezó como centrocampista pero que está sorprendiendo por su gran proyección ejerciendo de lateral derecho.

Del Vilassar de Mar al Benjamín D

Xavi Espart llegó al Barça el verano del 2015. Procedente del Vilassar de Mar, Espart se enroló en el Benjamín D blaugrana.

La generación del 2007 era tan potente que él formó parte en sus cuatro años de fútbol-7 de los equipos 'D' y 'B'.

Espart jugó durante cuatro cursos en los equipos del fútbol-7 del Barça / Valentí Enrich

Con Quim Junyent formó una gran sociedad en el centro del campo y fue creciendo a la sombra de Lamine, Marc Bernal y Cubarsí que jugaban en los equipos 'A'. Su posición era la de mediocentro y destacaba por una gran inteligencia para distribuir el juego.

Espart destacó en sus cuatro años en el fútbol-7 del Barça / Valentí Enrich

A partir del Infantil B que dirigía Albert Puig Alcaide en el curso 2019-20, Espart pudo compartir equipo con estos futbolistas insigne (Lamine, Bernal y Cubarsí) y otros como Jofre Torrents en el fútbol-11.

Sus grandes virtudes técnicas le permitieron instalarse como '6' y en alguna ocasión como interior derecho.

Espart jugó con Lamine por primera vez en el Infantil B de Albert Puig (2019-20) / Valentí Enrich

La competencia en el centro del campo provocó que en el Infantiil A y Cadete B empezara a alternar su demarcación original de mediocentro y fuera cada vez más un interior clásico. Más avanzado sufría un poco más para girar y dominar los secretos de un interior.

La visión de Ivan Carrasco

Con el Cadete A de Ivan Carrasco, Espart empezó a jugar de lateral derecho con resultados positivos.

Tanto la coordinación del fútbol base como el propio entrenador del Cadete A comprobaron que podría adaptarse de maravilla a su nueva función en el campo.

Espart coincidió con Ivan Carrasco en el Cadete A / Valentí Enrich

El actual entrenador del Al-Ittihad Sub-21 ha explicado para Sport su visión sobre la metamorfosis futbolística del jugador de Vilassar: "Para mí es un gran jugador. Recuerdo que en aquella temporada 2022-23 pasó de ser interior o mediocentro a lateral y lo hizo muy bien. Es un jugador con mucha riqueza en su técnica y un futbolista muy inteligente en lo posicional. Sabe ubicarse en relación a lo que está sucediendo. Sus proyecciones ofensivas son más por dentro que por fuera a través del pase y las conducciones."

Una mejora constante

La decisión de reconvertir a Xavi Espart en su segundo año cadete fue todo un acierto y en sus dos años como juvenil no ha parado de progresar y afianzarse como un '2' tan especial como estimulante.

Sus técnicos y compañeros valoran su discreción, seriedad y profesionalidad, cualidades que le están permitiendo mejorar en muchos aspectos futbolísticos.

Espart se mostró feliz de seguir en el Barça en el verano del 2023 / FCB

Un lateral, además de su técnica, necesita ser muy fiable y eficaz en tareas defensivas y Espart es en este aspecto cada vez más regular y solvente.

Con su desarrollo físico ha ganado masa muscular y se ha convertido en un futbolista muy potente en los primeros metros con y sin balón.

Espart alterna esta temporada el juvenil A y el Barça Atlètic / FCB

Esta mejora defensiva unida a una alta comprensión del juego y una ejecución muy rápida del golpeo y los centros le han impulsado a ser un '2' ideal para el estilo de juego del Barça.

Un perfil 100% Barça

Des de la última llegada de Alexanko en el fútbol base en el 2021 se introdujo un cambio en el rol de los laterales.

Se pasó de apostar por un perfil de carrileros largos a jugadores que tenían la función de mantener más la posición y progresar más por dentro como un cuarto centrocampista antes que convertirse en un jugador de banda largo. Este rol encaja como anillo al dedo con las características de Espart.

Xavi Espart lució su calidad en el campo de L'Escala / Dani Barbeito

El maresmense ha acabado de explotar con Belletti quién curiosamente representa a la perfección en su época de jugador el perfil de '2' que ejerce más de extremo que de defensor.

Espart tiene alma de centrocampista pero en las últimas tres temporadas se ha reconvertido a lateral en una metamorfosis que recuerda a la que vivió Zinchenko con Guardiola.

El ucraniano pasó de ser un correcto centrocampista a un lateral-interior que sobresalió en el juego combinativo del City.

Xavi Espart completó un partidazo en Maracaná / FCB

Xavi Espart se consagró en Maracaná como un proyecto de lateral moderno que puede saltar al primer equipo cuando Flick necesite un lateral eficaz atrás y brillante en la contrucción del juego.

Se habla mucho de la importancia de que los centrales sumen calidad para iniciar el juego desde atrás pero si los laterales también aportan talento combinativo las posibilidades para avanzar combinando e instalarse en el campo son inmensas.

Xavi espart, junto al director del fútbol formativo, José Ramón Alexanco / FCB

Espart es un chico sencillo, inteligente, comprometido que se ha formado en el estilo Barça durante 10 temporadas y afronta su undécimo curso de blaugrana con la ilusión de poder debutar con el primer equipo.

Si se acaba confirmando la marcha de Héctor Fort, Flick no contará con ningún lateral puro aunque Koundé y Eric son dos centrales que ya han demostrado que se han reconvertido de maravilla como laterales.