Messi ya conoce a Ruslam Mba, una de las grandes joyas de La Masia

El Barça acabó quinto de la Messi Cup aunque los de David Sánchez realizaron méritos futbolísticos para finalizar con una mejor clasificación del torneo internacional disputado en Miami. Leo Messi no se perdió detalle de los partidos del Barça en los que brillaron especialmente los jugadores zurdos.

El central Pere Villacorta, el lateral Ahmed Abarkane, el interior Artem Rybak y el extremo Ruslan Mba son cuatro de las piezas más destacadas del equipo de David Sánchez que logró llamar la atención con un fútbol rápido y muy técnico.

Estos cuatro jugadores tienen en común su condición de jugadores zurdos y que tratan de maravilla al balón. Estas cualidades son, sin duda, del agrado del mejor jugador de todos los tiempos que tiene ya un ojo en el futuro del fútbol con la organización de este torneo internacional sub-16 que lleva su nombre.

El barça acabó quinto en el torneo de Miami / Messi Cup

Aunque por cualidades quién más se asemeja a Leo es Artem Rybak, el que logró goles más espectaculares y un rendimiento más brillante fue Ruslan Mba.

Ambos no destacan especialmente por su altura pero si por una pierna izquierda explosiva. Ruslan Mba es muy difícil de detectar para las defensas rivales gracias a su gran punta de velocidad y facilidad para definir ante los porteros rivales.

Ruslan anotó cuatro goles en la Messi Cup convirtiéndose en el máximo goleador del Sub-16 blaugrana.

Ruslan Mba es un extremo zurdo explosivo / Dani Barbeito

El equipo de David Sánchez empató (2-2) ante River Plate el equipo que se acabó proclamando campeón superando al Atlético de Madrid en la final del torneo que se celebró en Miami. El Barça perdió (1-3) ante el Manchester City pero goleó al Inter de Milán (3-0) y al Inter de Miami (6-4).

Ruslan fue la punta de lanza de un equipo que ofreció mejor fútbol que resultados. En estas categorías lo que se acaba recordando es el juego desplegado y en este sentido los de David Sánchez conquistaron muchos corazones gracias a su propuesta atractiva.

Un 11 ideal de mucho nivel

En el mejor once de la semana en La masia hemos escogido a seis jugadores en una jornada marcada por dos empates sin goles del Juvenil a y Juvenil B en los campos del Cornellà y Europa.

PABLO PEÑA: El portero del sub-16 se lució en Miami con intervenciones de mucho mérito. Ellyot Daussy también estuvo a un gran nivel.

JAN GÓMEZ: El lateral derecho del Sub-13 volvió a ser uno de los destacados de la victoria (6-0) de su equipo contra el Figueres.

Jan Gómez marcó contra el Espanyol / LALIGA FCFutures

ENRIC VILARÓ: El central del equipo de Jordi Pérez alternó su habitual rol de '3' con la demarcación de pivote con mucho éxito.

PERE VILLACORTA: El capitán del sub-16 lució en Miami su espíritu competitivo. en la Messi Cup Pere Villacorta lució su clase y carácter.

Ahmed y Villacorta brillaron en Miami / Messi Cup

AHMED ABRAKANE: El lateral izquierdo del sub-16 fue uno de los mejores de la messi Cup con dos goles y una asistencia.

HUGO GARCÉS: El centrocampista aragonés fue el alma del equipo de David Sánchez en la Messi Cup. Aunque no marcó ningún gol, Hugo repartió tres asistencias en Miami.

JOEL CABANES: El sub-12 del barça goleó (4-0) a la PB Anguera, segundo clasificado del grupo en el que milita el equipo de Pol Combellé. Joel Cabanes firmó un gran partido y un doblete decisivo.

Joel Cabanes marcó dos goles contra la PB Anguera / Dani Barbeito

ARTEM RYBAK: El ucraniano participó en cinco de los goles que el Sub-16 anotó en la Messi Cup. artem Rybak marcó tres goles y repartió dos asistencias en este torneo.

Artem Rybak participó en cinco de los goles de su equipo en la Messi Cup / Dani Barbeito

HÉCTOR ASUMU: El sub-15 blaugrana logró remontar en Tarragona el gol inicial de Hugo Ramos gracias al acierto de Héctor Asumu y Divi Ejiofor (2). Héctor es, con once goles, el 'pichichi' del líder de la División de Honor Sub-15.

Hector Asumu es un prodigio físico / Dani Barbeito

JAYDEN ESPINAL: El delantero centro titular del Sub-13 encarriló la goleada del sub-13 contra el Figueres con el segundo y tercer gol del equipo de Jordi Pérez. Jayden desniveló gracias a su velocidad y capacidad para finalizar.

RUSLAN MBA: El extremo izquierdo del Sub-16 fue el máximo anotador del equipo de David Sánchez en la Messi Cup.