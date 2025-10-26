La megafonía del Johan Cruyff buscó un árbitro de urgencia en la grada para el Barça Atlètic - Poblense

El Barça Atlètic disputaba la 8ª jornada del grupo 3 de la Segunda RFEF frente al Poblense en el Estadi Johan Cruyff. El partido se fue al descanso con victoria del conjunto balear por 1-2, gracias a un doblete de Funalla de falta directa y de penalti; mientras que para los catalanes, fue Ureña el que inauguró el marcador.

Antes del descanso, el colegiado riojano Adrián Calvo se lesionó en una acción en solitario, pero se mantuvo sobre el terreno de juego hasta que señaló el camino de vestuarios. Sin embargo, el árbitro principal no estuvo disponible para arrancar el segundo tiempo y se llevó a cabo una situación surrealista: no había árbitro para los últimos 45 minutos. La megafonía del Johan Cruyff, incluso, llegó a preguntar si había algún árbitro en las gradas del Estadi.

Ante la negativa y el inusual retraso, acudió David Moreno, que estaba arbitrando un encuentro en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, que actuó como asistente, y Izaskun Muñoz, que estaba como jueza de línea, pasó a ser la encargada de ejercer como árbitro principal en la segunda parte.