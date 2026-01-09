El mediocentro goleador Pedro Villar es la última apuesta de Belletti

Las lesiones, convocatorias internacionales y ascensos al primer equipo están complicando el día a día del Barça Atlètic.

Juliano Belletti está comprobando en su primera temporada como entrenador del filial la dificultad de gestionar estas situaciones. El brasileño sabe que la única solución para tirar adelante es echar mano del Juvenil A, el equipo que llevó a la conquista del triplete el pasado curso.

Juliano Belletti apuesta por los juveniles / Gorka Urresola

Pedro Villar es el último debutante al que Belletti le ha dado la oportunidad de estrenarse en la Segunda Federación con el filial blaugrana.

Villar es el jugador número 34 que participa esta temporada con el Barça Atlètic. En las últimas jornadas habían debutado Nuhu Fofana o Nil Teixidor pero contra el Valencia Mestalla llegó el momento para Pedro Villar.

'Villi' es un centrocampista de 17 años gallego que ha vivido una trayectoria paralela a Dro. Como el centrocampista que ha debutado este curso con Flick, Villar empezó desde pequeño con el Val Miñor y fue escalando categorías de la mano de su mejor amigo Pedro Fernández 'Dro'.

Dro y Villar jugaron juntos en el Val Miñor / Instagram

Lo más curioso es que ambos vivieron su último año en esta academia de Nigrán como infantiles y el Barça los fichó en el verano del 2022.

Ambos pasaron a formar parte del Cadete B que dirigía Pol Planas y se integraron en la residencia blaugrana de Sant Joan Despí. Tanto Villar como Dro suman su cuarto año residiendo en La Masia y creciendo en las categorías inferiores del Barça.

El primer equipo blaugrana de Pedro Villar fue el Cadete B / FCB

Si Dro es un interior o mediapunta muy técnico, Pedro Villar es un mediocentro que también puede jugar de interior. Villar es un centrocampista muy inteligente que destaca por una lectura táctica muy madura. Además de ser un '6' posicional excelente, Villar destaca por su despliegue físico, criterio con el balón y llegada al área. Esta temporada se está viendo la mejor versión de Villar ya que las lesiones le están respetando.

Villar marcó un gran gol contra el Eintracht / Dani Barbeito

Con el Juvenil A ha sumado cinco goles en 11 partidos de liga y en la Youth League ha participado en seis partidos anotando una diana. Además de cifras notables Pedro Villar es un magnífico jugador de equipo que ejerce como correa de transmisor de los entrenadores en el terreno de juego gracias a su gran visión del fútbol.

Villar celebró con Uri Pallás su primer gol en la Youth League / Dani Barbeito

Todas estas cualidades han llamado la atención de Belletti que no tiene miedo en ser atrevido y echar mano del Juvenil A. Contra el Valencia Mestalla, Villar sumó sus primeros minutos con el Barça Atlètic en la Segunda Federación.

Villar entró por Roger cuando faltaban 17 minutos para el final y aportó sus cualidades para competir al límite en un contexto de partido difícil. El segundo equipo blaugrana recibió un gol en el añadido que le impidió ganar el encuentro pero el empate no empañó las buenas sensaciones del joven centrocampista gallego.

Villar debutó con el Barça Atlètic / FCB

Villar es consciente de que su presente pasa por el Juvenil A pero si Belletti lo necesita Pedro no le fallará. El mejor amigo de Dro también se llama Pedro y es centrocampista y dará mucho que hablar. Tiempo al tiempo.