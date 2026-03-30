El máximo goleador del Mundial Sub-12 LaLiga FC Futures juega en el Barça

Fabricar un '9' titular para el Barça es un reto pendiente en La Masia. Paco Clos, Javi Moreno, Sergio García, Bojan Krkic o Mauro Icardi son algunos '9' de gran nivel formados en la cantera del Barça pero ninguno de ellos se han podido consolidar como Lewandowski, Eto'o o Luis Suárez.

La demarcación de delantero centro es una de las más exigentes y el Barça suele contratar arietes contrastados que garanticen goles. Pese a ello, en La Masia se sigue trabajando duro para formar futbolistas de primer nivel en todas las demarcaciones, incluyendo la de '9'.

Destiny Kosiso Ejiofor solo tiene 12 añitos pero es ya una de las grandes perlas de La Masia. El delantero centro de Montcada, con raíces nigerianas, es el máximo goleador en partidos oficiales del fútbol-11 blaugrana y se acaba de ganar el prestigio a nivel mediático gracias a una actuación brillante en el primer Mundial sub-12 laLiga FC Futures.

Destiny Ejiofor marcó siete goles en el Mundial Sub-12 de Brunete / La Liga FC Futures

En este torneo internacional disputado en Brunete nadie ha marcado más goles que el delantero centro del Barça. El equipo de Pol Combellé ha completado un torneo magnífico acabando en tercer lugar solo por detrás del Betis y el Flamengo. La única derrota del equipo de Pol Combellé llegó en las semifinales contra el campeón del torneo, el Betis.

Durante la primera fase y en las eliminatorias en el Sub-12 blaugrana brillaron muchos jugadores pero la electricidad y facilidad goleadora de Destiny Kosiso Ejiofor deslumbró a todos los aficionados que disfrutaron de un torneo magnífico.

Destiny es mucho más que un goleador. El '9' del Sub-12 barcelonista es muy rápido, potente, habilidoso en espacios cortos y dispone de una facilidad enorme para definir con gran clase.

En el fútbol-11 Destiny ha marcado hasta ahora 39 goles en 22 partidos disputados en La Liga preferente Sub-13.

En el fútbol-7 Destiny ya anotó cifras de escándalo y el cambio de formato no ha apagado su aura goleadora. Lo mejor de Destiny es que su desequilibrio no nace de un físico superior que se puede apagar con los años.

El delantero centro blaugrana de 12 años todavía es un preadolescente que no ha iniciado el cambio de niño a hombre en lo físico y su desarrollo en cuanto a altura y potencia es todavía una incógnita.

Su fútbol nace del talento y la creatividad y cuando el físico le acompañe su rendimiento puede ser todavía mayor. Una pista que nos puede ayudar a entender su probable evolución es observar como su hermano Divine Ejiofor es un chico muy alto y poderoso. 'Divi' juega en el Sub-15 barcelonista y reúne en lo físico todas las condiciones que se espera que posea Destiny para convertirse en un delantero centro completo.

Destiny lucha con Candelá en un Barça-Betis / La Liga FC Futures

El hecho de ser, a día de hoy, un futbolista estándar le permite desarrollar todo su potencial técnico para resultar desequilibrante. en estas edades, los chicos de crecimiento prematuro son muy espectaculares ya que suelen desnivelar con un físico privilegiado.

Este punto diferencial suele igualarse con los años y en ocasiones en el camino el jugador de gran potencia atlética no ha desarrollado sus otras virtudes potenciales ya que no las ha necesitado para competir.

Destiny disfruta marcando goles pero además de ello, es un futbolista que se asocia muy bien y lee el fútbol con inteligencia e instinto.

Los jugadores del Barça celebran uno de los dos goles de Destiny contra el PSG / LaLiga FC Futures

El mejor '9' del primer Mundial de clubes Sub-12 juega en el Barça y se llama Destiny Kosiso Ejiofor.

Destiny es el jugador más destacado de nuestro once ideal de la semana en La Masia que está compuesto por estos jugadores: Teo Rodríguez, Alan Guerra, Arnau Casas, Biel Chaves, Jaume Casanovas; Marc Ribera, Hugo Galdeano, Pedrito Juárez,Roberto Tomás, Destiny y Mounirou Kande.

El 11 ideal de la semana en La Masia

TEO RODRÍGUEZ: Los dos porteros del Sub-12 blaugrana brillaron en Brunete. Tanto Teo como Martí estuvieron a un nivel altísimo durante todo el torneo.

ALAN GUERRA: El lateral derecho del Sub-14 marcó un golazo y fue una pieza clave del triunfo de su equipo (0-2) en el campo del AEM Lleida.

ARNAU CASAS: El central del equipo de Pol Combellé fue uno de los mejores defensas del Mundial Sub-12 disputado en Brunete.

Arnau Casas es un central muy completo / La Liga FC Futures

BIEL CHAVES: De central o lateral izquierdo Biel Chaves fue una pieza clave del Sub-12 blaugrana en el Mundial La liga FC Futures.

JAUME CASANOVAS: El lateral izquierdo del sub-13 completó un partido magnífico en el exigente partido contra la Damm. Jaume Casanovas brilló en ataque y en tareas defensivas.

MARC RIBERA:El mediocentro del Sub-12 blaugrana demostró su gran calidad erigiéndose como el cerebro del equipo de Pol Combellé en Brunete.

HUGO GALDEANO: El malagueño fue la gran sensación del Mundial Sub-12 La Liga FC Futures. Hugo Galdeano asombró a todos por su gran talento y carácter indomable pese a su escasa estatura.

Hugo Galdeano celebra uno de los goles del Barça / LALIGA

PEDRITO JUÁREZ: El centrocampista de Salta marcó un gol clave para eliminar al Real Madrid en los cuartos del Mundial sub-12. Pedrito Juárez ofreció talento y garra en todos los partidos.

ROBERTO TOMÁS: El Juvenil B perdió (3-1) en el campo del Reus. El único gol del equipo de Cesc Bosch lo anotó el polivalente Roberto Tomás.

DESTINY EJIOFOR: El de Montcada se consagró como el máximo goleador del torneo de Brunete. Destiny brilló sin defraudar las grandes expectativas que siempre genera su presencia.

MOUNIROU KANDE: El sub-13 blaugrana dominó y generó las mejores ocasiones ante la Damm (0-0) pero los cerveceros resistieron. Mounirou fue el delantero más inspirado del equipo que dirige Jordi Pérez.