Max e Issa, amigos y capitanes: ejemplo de pertenencia perica

Es bonito cuando sientes de verdad por un escudo. Esa pasión indescriptible por unos colores que llevas en el corazón y te acompañan en cada entrenamiento, en cada partido, en las victorias y en las derrotas. No, no es solo fútbol. Es mucho más que patear una simple pelota, como reza el dicho.

Max Novas e Issa Sigue Kafando son el sentimiento de pertenencia personificado. Compañeros (y amigos) del sub13 del RCD Espanyol, llevan años creciendo juntos en La21 y representan como pocos el sentimiento perico desde la base.

Han compartido vestuario, risas, aprendizajes y sueños, creciendo juntos y aprendiendo lo que significa defender unos colores. Y, en su caso, la responsabilidad que acarrea llevar el brazalete de capitán.

Capitanes

Ambos son capitanes en la plantilla que dirige Gerard Gil. Se van turnando el brazalete. Y es que tras la dolorosa eliminación en cuartos a manos del Villarreal, tanto el uno como el otro dieron la cara y pusieron en valor su buen papel en un XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures que llegó a su fin antes de lo previsto, sobre todo después de su excelso nivel en los dos primeros encuentros de fase de grupos.

En un momento de decepción y de agachar la cabeza, Max e Issa compartieron con SPORT sus sensaciones en el torneo y expresaron qué significa para ellos representar a un club con la historia del Espanyol.

El '4', asimismo, tuvo un gesto de deportividad admirable con su rival: "Primero que todo, felicitar al Villarreal, que se lo mereció. El torneo está muy chulo, es muy competitivo y te diviertes mucho jugándolo".

¿Ídolos?

Por su parte, Issa lleva el dorsal ‘21’, que tiene un simbolismo especial para el RCD Espanyol tras la triste pérdida de Dani Jarque, y aseguró que “es muy bonito” poder llevarlo.

Un chico que es un centrocampista defensivo, tiene una gran lectura de juego, intercepta balones e idolatra a Pol Lozano. Max, como buen defensa que es, no dudó en mencionar a Leandro Cabrera y Omar El Hilali como referentes.