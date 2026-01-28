Max Bonfill para tres penaltis y clasifica al Barça para los cuartos de la Copa del Rey juvenil

Se repitió la historia pero al revés. Los juveniles del Barça y el Valencia ya se jugaron una eliminatoria de la copa de campeones en los penaltis pero si en aquella ocasión ganó el Valencia en esta oportunidad ha sido el Barça el vencedor de esta eliminatoria de octavos de la Copa del Rey.

Pedro Rodríguez jugó de interior contra el Valencia / FCB

El partido en el Antonio Puchades empezó de la peor manera para el Barça. Solo habían transcurrido tres minutos del partido y en el primer acercamiento local se avanzaron los de Óscar Sánchez.

Shane Kluivert marcó el 1-1 en el campo del Valencia / Academia Valencia

El Valencia marcó el primer gol del encuentro gracias a un buen remate exterior de una de sus grandes perlas. Gamón y Héctor Mir lideraron una transición vertical que transformó en gol Alejandro Estévez. El zurdazo imparable del '8' ché complicaba el panorama al Barça pero los blaugranas reaccionaron.

El equipo de Pol Planas se fue adueñando del encuentro y las aproximaciones al marco rival fueron cada vez más insistentes. El portero valencianista Alain Gómez se erigió como el gran protagonista del partido con intervenciones decisivas ante la insistencia blaugrana.

Guillem Víctor en el partido de Copa del Rey contra el Valencia / FCB

La gran sorpresa en el once inicial de Pol Planas fue la inclusión de Dani Ávila en el centro del campo. El murciano, con más ritmo, fue el mediocentro blaugrana y el habitual '6' Pedro Villar avanzó su posición a la de interior.

El otro interior blaugrana, el andaluz Pedro Rodríguez, fue el futbolista que generó el gol del empate con una acción de contragolpe meritoria que acabó culminando Shane Kluivert. Los de Pol Planas empataban en el minuto 57 logrando por fin trasladar el buen juego blaugrana al marcador.

El marcador no sufrió variaciones y la eliminatoria se alargó 30 minutos más. En la prórroga el primer intento ofensivo lo probó Nil Vicens. Las fuerzas estaban ya muy justas en ambos equipos y las llegadas a las áreas eran muy puntuales.

El Barça tuvo que realizar su último cambio por lesión de Campos cuando todavía restaban 20 minutos de encuentro.

Lorenzo Oertli fue titular en el campo del Valencia / Academia Valencia

Shane Kluivert buscó su segundo gol pero Alain atrapó con seguridad su remate. El Barça no querría llegar a los penaltis y buscaba dominar y encerrar al Valencia pero los locales resistían y también pudieron marcar con un remate de Mir que se estrelló en el larguero. Pedro Rodríguez gozó de la última ocasión de la prórroga con una chilena que salió desviada.

Los penaltis dictaron sentencia. Shane Kluivert falló el primer lanzamiento pero Max atrapó el chut de Raúl Ruiz. Leo Saca marcó el 1-0 y Marc empató para los chés. El portero Max marcó el 2-1 y le paró a Taucas el siguiente penalti. Adri Guerrero falló mientras que Torres logró el 2-2. Pedro Rodríguez y Nil Vicens marcaron para el Barça pero aunque Boyco había transformado el 3-3, Mayol no pudo marcar el último penalti ante un Max imperial.

El portero de Vic se convirtió en el gran héroe blaugrana y el máximo responsable de la clasificación para la tercera ronda de la Copa del Rey juvenil.

La gran sorpresa de esta ronda de octavos de final de la Copa del Rey juvenil ha sido la eliminación del Atlético de Madrid que perdió (4-3) en el campo del Celta. El Real Madrid sufrió pero venció en Valdebebas (1-0) al Mallorca.