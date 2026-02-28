"La Masia es un sitio mágico y te entrena para la vida"

Si el fútbol base del Barça es el mejor del mundo es en gran parte por el trabajo que se ha realizado en La Masia durante décadas. Carles Folguera fue el director del centro durante 16 años (2003-19). Su experiencia es muy útil para conocer como hay que gestionar a las jóvenes perlas que crecen en las categorías inferiores. Esta es buena parte de la entrevista que concedió a Andrea Ginés y Jaume Marcet en el espacio ADN Masia de SPORT .

Eres el director con más años en La historia de Masia. ¿Era tu perfil el ideal para ejercer este cargo?

Soy maestro, pedagogo y tuve 16 años de experiencia en el mundo del deporte profesional antes de ser director de La Masia. Mis años de experiencia como deportista profesional los cumplí en el equipo de hockey patines en el Barça. Me permitieron conocer la casa, me permitieron pasar por las diferentes fases que vive un jugador y entenderlo en primera persona. Así pude extrapolarlo y poder transferir esta experiencia a los muchos deportistas que se han formado en la Masia.

Carles Folguera, exdirector de La Masia / Valentí Enrich

¿Todavía llevas La Masia dentro de ti?

La Masia siempre la voy a llevar dentro. Por cercanía y porque en el plano formativo y en el ámbito deportivo es un sitio mágico. Y eso me hace sentir orgulloso de lo que viví y disfruté. Me enorgullece los éxitos de un equipo y de un club en el que una de las bases fundamentales es formar jóvenes deportistas. Hacer crecer a estos jóvenes deportistas a nivel humano, a nivel personal y evidentemente a nivel deportivo nos hace sentirnos orgullosos no solo por lo que ganan, sino por cómo lo hacen.

Los futbolistas formados en La Masia celebran la Supercopa del 2025 / FCB

¿Qué crees o qué destacarías más de la evolución de la Masia como residencia?

En la antigua Masia había un aspecto que era melancólico. El hecho de vivir a 100 metros del estadio, entrenar en los campos anexos al Mini era como tenerlo todo allí,. El hecho de la ilusión, las expectativas y ver en primera persona que todo estaba tan cerca era lo que en ese momento predominaba. Y después, cuando pasamos a la nueva Ciudad Deportiva yo diría que era más un centro de tecnificación. Evidentemente tienen los campos de entrenamiento mucha más cerca pero hay mucha más frialdad. Es cierto que no la nueva residencia no tiene el corazón que tenía la antigua Masía. El objetivo era que la Masía fuera como una familia y una casa de acogida,. Un sitio donde se sientan muy bien y donde la amistad y el hecho de vivir experiencias e intentar llegar a lo máximo posible.

La Masia es una residencia única / Valentí Enrich

¿Qué objetivos te marcaste cuando eras director?

Lo más importante como Masia es que crecimos apoyándonos también en vivir experiencias de gente que llevaba más experiencia que nosotros y que también lo hacían muy bien. Hablo del CAR de San Cugat, hablo de la residencia Blume.....Entonces es bueno también ser humilde e intentar aprender de los que ya llevan tiempo en esto. Cuando después realmente vives y te vas a ver academias como las del Everton, Liverpool, Manchester City o la del Real Madrid, te das cuenta de que les llevábamos una cierta ventaja. Creo que lo más fundamental en un proyecto es creer en él. Entonces, creer en él quiere decir que estás convencido de que desde ser entorno del deportista le puedes ayudar a crecer, a mejorar, a entenderle, evidentemente a exigirle, y eso se tiene que creer. Yo no creo en las instalaciones que sean lujosas y que falte esta calidez, esta magia que te permite el hecho de compartir con ellos emociones. Es importante, saber de sus novias, saber de sus inquietudes familiares, de su distancia familiar. Creo que esta amistad, ese saber que todos los que formábamos parte de esta historia, desde cocineros, personal, educadores, tutores, taxistas...Se generaba allí un ambiente que lo que buscábamos era siempre lo mejor para el chico, creyendo que lo que estamos haciendo, de acompañarle, le iría bien para la vida y, evidentemente, si podía ser para llegar al primer equipo del Barça o a ser profesional del deporte, pues mucho mejor.

La antigua Masia fue la semilla donde empezó a germinar todo el talento del fútbol base azulgrana / FCB

¿Como se gestionan las expectativas de una promesa del fútbol?

Cuando les decíamos a una familia antes de venir el lugar en el que te vas a formar y les explicamos lo que se van encontrar con grandes entrenadores, instalaciones y una metodología este es el primer paso. Entonces, se generan lógicamente expectativas. Aquí entonces lo que pasa es que el residente cree que ya es un escogido porque el Barça se haya fijado en él. Este es el primer paso de dificultad y eso es lo que lo hace realmente complejo. Una vez pasa esto, yo creo que es muy importante que entiendan de que hay una palabra que es mágica y que está en desuso en este momento, que es la paciencia, el no querer correr más de la cuenta. Las cosas se tienen que trabajar, se tienen que caer, te tienes que levantar, tienes que aprender, tienes que ser humilde, quieres querer aprender y después hay una parte muy importante. Tú puedes ser el mejor en Galicia, pero llegas y aquí es todo más difícil. Esto es un contraste que es importante y ahí es donde se tiene que ayudar y pedir paciencia. Esta es una carrera de larga distancia, es una maratón y habrá momentos de dificultad y les decimos que estamos para ayudarles.

Carles Folguera está entusiasmado con la nueva Masia Centre de Formació Oriol Tort / VALENTI ENRICH

¿Nos puedes concretar esto en alguna anécdota?

Te hablaré de un campeón del mundo como Mazinho, el padre de Tiago y de Rafa Alcántara. Me acuerdo un día estando en la antigua Masía, sentados allí en el despacho me dice, dice, "Carles, dice, es que lleva un mes Thiago en La Masía y por lo que me comentáis de él la habéis clavado, sabéis cómo es mi hijo...Yo creo que una residencia de deportistas tiene este, esta parte, ¿no? Cuando tú lo ves en el ámbito educativo, en el orden, en la disciplina, en los conflictos, en el comedor, en las lesiones, en los entrenos, en la competición...O sea, cuando tú ves todos estos matices, es lo que realmente te da la sensación de que el papá y la mamá dice, "Ostras, lo conocéis tanto o más o mejor que nosotros." Entonces, esto te hace pensar que vamos por el buen camino. Evidentemente hemos cometido errores. Evidentemente no siempre salen las cosas como uno quiere. Pero yo creo que ese proceso lento, a fuego lento, de ayudar al deportista con con la connivencia con la familia, yo creo que es un elemento clave.

Mazinho, en un acto junto a sus dos hijos / fcb

¿Los padres y agentes son clave en el desarrollo de los jóvenes aspirantes a cracks?

El aspecto más difícil en en un proceso formativo son las expectativas. ¿Por qué? Porque una expectativa muy alta que a lo mejor no está acorde con lo que se espera, genera frustración. Si encima es el papá el que cree que el hijo va a llegar y le genera ese ámbito de presión el desgaste es muy grande. La sobrepresión al final puede llegar incluso al abandono. Estamos hablando de esto. Yo creo que lo que se tiene que ser con las familias es muy claro de entrada.Maratón, carrera de fondo, paciencia. Deja hacer a la gente que sabe que son los profesionales, los entrenadores, la gente que se dedica a esto. Es que si vamos a un médico entendemos que el médico es el que sabe, pues deja que sea él el que haga este trabajo. Entonces esta es para mí la parte más difícil en el deporte en general, el hecho de las expectativas y la realidad que vayan de acuerdo.. Esto para mí es lo más complejo y por ejemplo con el tema de los agentes se complica más. a familia este deportista que se juega mucho, es que la gente también se juega mucho. Y mi pregunta es si todos los agentes conocen, están, saben de los estados emocionales y les preocupa la persona más que el deportista que puede llegar. Y ahí está la gran cuestión. Yo conozco representantes que me los llevaría al fin del mundo en positivo. Iván de la Peña y otra gente que sé que miman, que cuidan al jugador. Ahora mismo está Guillermo Amor, que también está en el mundo de la representación..No todos los agentes ni todos los intermediarios tienen ese perfil. Y ahí lo dejo.

Mounir Nasraoui invita a Joan Laporta a tomar té en su casa / SPORT.es

¿Tienes algún recuerdo especial de algún jugador?

Yo inicié mi carrera profesional como director en la Masia con Víctor Valdés. Fue el primero de los que yo tuve que llegó al primer equipo y de los que están actualmente te diría que Fermín y Gavi son los dos últimos que que donde cruzamos caminos. Pero a mí lo que me hace realmente sentir orgulloso es facilitar, ayudar a que muchos residentes crezcan en todos los ámbitos y puedan estudiar porque si no tienes un plan B si el fútbol no te funciona te quedas sin nada. Yo siempre digo que los tenemos que entrenar para la vida. No sé si será para el deporte, no sé si será para el Barça, pero entrenémonos para la vida, porque la el el deporte lo que al final tiene es muchos valores que al final te irán bien para un lugar de trabajo, para tus amistades, para tus relaciones familiares y para lo que sea en la vida.