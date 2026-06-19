La Masia sigue en forma: 5 Copas Catalunya del Barça para cerrar una gran temporada

El Juvenil A, el Sub-15 y el Sub-13 en fútbol-11 han finalizado la temporada coronándose como campeones de Catalunya. En el fútbol-7 también han ganado las finales de la Copa Catalunya el Sub-11 y el Sub-9.

El fútbol base del Barça finalizó la temporada 2025-26 con una sonrisa cómplice de lo que se viene para el futuro del club. El único equipo que perdió su final de la Copa Catalunya es el Sub-16 mientras que los otro cinco finalistas se impusieron con autoridad.

La final del Campeonato de Catalunya Juvenil se resolvió con autoridad. El Barça logró golear (4-1) al Espanyol en una final en la que empezaron marcando los pericos.

Tras el gol inicial de los pericos el Barça respondió con contundencia. Un gol en propia puerta de Uría dio paso a un doblete espectacular de Nuhu Fofana y a una gran diana de Orian Goren.

El Barça ganó la final de la Copa Catalunya juvenil / FCB

Este combinado de jugadores de los dos equipos juveniles del Barça estuvo dirigido por Cesc Bosch, técnico del Juvenil B barcelonista.

La única decepción blaugrana llegó en la final de la categoría sub-16. El equipo de David Sánchez no pudo celebrar el doblete y perdió ante el Espanyol (1-3).

El único gol blaugrana lo anotó Hugo Garcés. Los de David Sánchez han realizado una gran temporada aunque se quedaron a un paso de cerrar el curso con otra alegría.

Hugo Garcés marcó el único gol del Sub-16 / FCB

En la final de la Copa Catalunya Sub-15 Barça y Espanyol volvieron a medirse y el encuentro acabó en tablas (2-2).

Los dos goles del Barça los anotaron el extremo Jan Rizos y el delantero centro Divine Ejiofor. En los penaltis el Barça tuvo más acierto y los de Álex Fernández pudieron celebrar el doblete tras haber conquistado hace pocos días el título liguero.

Jan Rizos celebró así su gol en la final de la Copa Catalunya / FCB

El Sub-13 barcelonista también se ha coronado como campeón de liga y de copa. Los de Jordi Pérez vencieron en la final (2-0) al Girona. Moro (pp) y Mounirou anotaron los dos goles.

El tanto de Mounirou se ha viralizado a causa de su espectacularidad. El potente delantero blaugrana se va de cuatro y cinco rivales para firmar un gol 'mesiánico'. Una obra de arte.

El Sub-13 celebra el golazo de Mounirou Kande / FCB

En el fútbol-7 del Barça, la euforia también se desató con dos victorias contundentes. El Sub-11 barcelonista de Álvar Acosta goleó (11-3) a la Damm en un partido en el que brillaron los goleadores Ivan Cortés (4), Martí (2), Alder(2), y Leo.

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Ivan Cortés y Alder Jiménez levantan con euforia el título de campeones de Catalunya del Sub-11 / FCB

En la final de la categoría Sub-9, el Barça se impuso al Espanyol (3-1) con los goles de Noah Arechabaleta, Esteban y Mateo.