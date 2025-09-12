De La Masia al Como pasando por Dos Hermanas: El increíble caso de Pedro Demiddi, un zurdo tan 'pequeñín' como genial

El Como ha incorporado esta temporada a una joya nacida en Catalunya de orígen argentino y con un paso intermedio por clubes muy modestos. El caso de Pedro Demiddi es la historia del talento al que el físico castiga en unas edades en las que las capacidades técnicas quedan frecuentemente tapadas. Son casos que suceden dependiendo de cuando el niño pasa a ser adolescente y cuando las piernas no siguen a la cabeza.

Pedrito Demiddi es un zurdo exquisito que ha visto la luz al final del túnel y que lo tiene todo para explotar en breve. Buscar el fútbol base italiano como trampolín a la élite no suele ser lo ideal pero el Como es un 'rara avis', un proyecto que con el lideazgo de Cesc Fábregas busca talentos que impulsen a esta entidad hasta cotas desconocidas.

Cuatro años en la cantera blaugrana

Pedro Demidi dejó huella en el fútbol-7 del Barça. Los zurdos talentosos suelen ser jugadores especiales y 'Pedrito' lo es. Su toque de balón y visión de juego eran de las que llamaban la atención. Técnica fantástica que se veía ensombrecida por un físico limitado que le impedía mostrar con regularidad su extraordinario talento.

Es sabido que el Barça nunca ficha en base al físico y que casos como el de Fermín muestran que el club ha sabido tener paciencia con talentos que han sufrido un desarrollo tardío. Con Pedro Demiddi el salto del fútbol-7 al fútbol-11 supuso un paso demasiado grande y aunque el club blaugrana no quiso perderle la vista así acabó sucediendo.

Pedro Demiddi nació en Barcelona en febrero del 2008 en el seno de una familia argentina. El Barça lo fichó del Reus para el Benjamín D que dirgían David Sánchez Aradilla y Quim Estrada. Allí inició sus cuatro temporadas en la cantera del Barça en el fútbol-7 del club. Pau Moral fue su entrenador en el Barça durante dos temporadas.

El aval de Pau Moral

El actual técnico de la Rayyan Academy ha atendido a Sport y nos ha desvelado detalles sobre Pedro : "Me sorprendió mucho su baja en su momento ya que era un jugador de mucho talento aunque es cierto que era muy pequeñito". No estar a la altura física de sus compañeros tenía consecuencias: "Él lo pasaba mal y se frustraba mucho por ello aunque era tan bueno que tenía grandes momentos en los que lucía su clase".

Pau recuerda con cariño una situación especial en la que Demiddi explotó su potencial "recuerdo a la perfección un torneo en Salou que jugamos la final contra el real Madrid y él marcó dos goles y jugó muy bien".

Pau Moral no olvida la contradicción entre sus habilidades naturales y las dificultades para plasmarlas en un terreno de juego "era una delicia verlo como tocaba el balón y remataba a veces incluso de puntera...aunque también es cierto que era tan pequeñito que a veces él lloraba porque no podía jugar como él sabía ya que era un chico muy maduro y esto lo frustraba".

Del Reus al fútbol base andaluz

El salto de alevín a infantil fue un problema para Pedro ya que el Barça decidió que este paso lo diera cedido en el Reus, el club en el que había jugado antes de fichar por el Barça. La idea era que se desarrollara en un club con menos presión y que pudiera volver al Barça ya que jugaba cedido por el conjunto barcelonista.

El plan era que cada semana se entrenase un día con el Infantil B del Barça para no perder el contacto con sus compañeros y que des de la dirección de la cantera del Barça se le pudiera tener controlado. La autoexigencia de Pedro Demiddi no le pertmitió acomodarse a esta situación. Su vida a medio camino entre el Reus y el Barça no fue provechosa ya que el físico seguía sin acompañarle y las sensaciones continuaban siendo duras.

Hubo un momento que Pedro dijo basta y quiso alejarse de los focos y reinventarse. El pequeño Pedro le preguntaba superado a sus padres cual es el error que había cometido para no seguir en el Barça. Su familia lo apoyó e intentó convencerle de que su único handicap es que el crecimiento tardío le había jugado una mala pasada. No era una situación fácil.

Dos pasos atrás

El futbolista catalano-argentino quería empezar de cero e incluso prefirió obviar su pasado en el Barça para encontrar equipo. Pedro quería que lo valoraran por su nivel y no por el club del que procedía. De hecho creyó que lo mejor era empezar en un club muy pequeño sin aspiraciones para no sufrir la presión que tanto le había agobiado.

Su familia se trasladó a tierras andaluzas y Pedro jugó en clubes muy modestos en dos Hermanas. Empezar de muy abajo en categorías con poco nivel futbolístico tanto a nivel de sus compañeros como de sus rivales todavía le hundió más. Su fútbol técnico no estaba acompañado de un físico adecuado para su edad y los entrenadores le hacían jugar poco.

Su nivel era demasiado alto para unas categorías en las que se pedían otras cosas. Después de la mala experiencia en el Sam-Cam, Pedro lo probó en otro modesto, el Doctor Fleming. Pedro Demiddi jugaba en la Segunda Andaluza Cadete y los problemes eran similares aunque poco a poco su confianza fue creciendo y en un momento dado dio un cambio mental que fue clave.

Pedrito se sintió fuerte y pidió jugar de extremo y su fútbol se volvió menos colectivo y más individual. Su técnica colosal le permitió empezar a lucir y la calidad empezó a aparecer de manera natural. Demiddi ya no intentaba asistir a compañeros que no leían su fútbol inteligente y su cambio de rumbo fue un acierto. El buen juego provocó que las ofertas a Pedrito empezaran a llegar. Pedrito las estudió y escogió el proyecto del Utrera.

Del Utrera al Como

El Utrera, con un equipo en La Liga nacional Juvenil, era un buen destino para seguir evolucionando. Pedro estaba muy satisfecho de esta elección pero una serie de carámbolas le dieron la oportunidad de probar con el Como. Cuando su representante les informó de esta opción en Italia, la familia Demidi no lo creía pero se lanzaron a por el sueño de dar el salto nuevamente a un club de la élite.

En el Como necesitaron muy pocos minutos de un entrenamiento para detectar que Pedro Demidi es un chico con un don natutral para jugar al fútbol. No lo dudaron,. apostsaron por él con la confianza del que ha encontrado un mirlo por explotar.

El mediapunta zurdo ex de La Masia forma parte actualmente del Sub-17 del Como y recientemente participó incluso en el Mundial Sub-18 que acabó ganando el Barça.

En el partido en el que el Barça ganó 3-2 al como, Pedro entró en el tramo final del encuentro y poder volver a jugar con sus antiguos compañeros del Barça Raúl Expósito, Joan Inglés, Sergi Mayans, iu o Zuk le sirvió para darse cuenta que la vida le ha dado una nueva oportunidad.

Doble sueño

Pedro sigue sin destacar por su altura pero el cambio físico es evidente y ahora le permite competir con igualdad de condiciones como no lo podía hacer en el Barça. En una entrevista televisiva Demidi reconoció que "sueño con jugar con argentina y volver algún día al Barça".

Todo ello a largo plazo y sin dejar de tocar con los pies en el suelo. Su realidad es el Como y el hecho de que Cesc esté muy implicado en la evolución de los canteranos le permite pensar que saltar al fútbol profesional está en sus manos.

La zurda de Pedro Demiddi es excepcional, sus pases medidos y regates eléctricos son oro puro pero lo más importante es que ya ha superado lo peor que le podía pasar.

La etapa de frustración y dolor por no poder rendir acorde a sus condiciones naturales son solo un recuerdo del pasado que le ha permitido ser ahora un jugador con una mentalidad de hierro.

El hecho de vivir en Italia y que su familia se mantenga en andalucía no es un problema, Pedro lo ve como un estímulo para disfrutar del fútbol y dar tres o cuatro pasos más hacia el éxito.

Pedro Demidi sufrió durante años la cara B del fútbol pero ahora mismo no hay quién pueda pararle ya que la alegría e ilusión que preside su vida es el mejor tampolín para llegar muy lejos. ¿Volverá algún día al Barça? No lo descarten.