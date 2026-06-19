De La Masia a Mareo: El nuevo reto del último formador de Lamine Yamal

Óscar López Hernández pasa de entrenar al Castellón B a convertirse en el nuevo técnico del Sporting Atlético. El entrenador de Cerdanyola, de 46 años, dirigirá el segundo equipo gijonés.

El Sporting oficializó la contratación del técnico catalán que ya trabaja en la planificación del filial rojiblanco en Mareo.

Óscar López dirigía al Juvenil A en el curso 22-23 / Valentí Enrich

Óscar López se retiró como futbolista profesional en el 2012 tras haber jugado entre otros clubs en el Barça, Betis o Lazio. Como entrenador destaca su paso por las categorías inferiores del Badalona y una etapa muy productiva en La Masia.

En la cantera del Barça cumplió cinco temporadas ejerciendo como segundo entrenador y como máximo responsable primero en el Juvenil B y posteriormente en el Juvenil A.

Óscar López dirigió a Marc Casadó durante tres temporadas / FCB

Por sus manos han pasado grandes jugadores como Balde, Marc Casadó, Fermín López, Marc Bernal o Pau Cubarsí.

El jugador de más talento que ha dirigido es evidentemente Lamine Yamal. La última temporada del genio de Rocafonda en las categorías inferiores del Barça fue la 2022-23 con Lamine como integrante del Juvenil A.

Óscar López trabajó a fondo aquella temporada con Lamine que había saltado del Cadete A al Juvenil A. Después de no jugar en el debut en el campo del Europa, Lamine se convirtió en una pieza clave para Óscar López.

La evolución fantástica de Lamine con el Juvenil provocó que Xavi Hernández le diera la posibilidad de debutar con el primer equipo con apenas 15 años.

En una entrevista a SPORT Óscar López repasó su experiencia con el prodigio de Rocafonda: "Lamine tiene un talento innato que lo ha ha hecho progresar de una manera increíble. Yo lo veía en el Cadete A y es cierto que iba muy sobrado. En el primer partido no lo hice jugar y quise potenciar su mentalidad competitiva. Le vi tanto nivel que me centré en trabajar con él más aspectos mentales."

El trabajo táctico de Óscar López influyó en Lamine que mejoró notablemente sus registros en aquel curso que estuvo trabajando a las órdenes de Óscar López.

Oscar López, entrenador del Barcelona juvenil A / valenti enrich

Óscar detalló como trabajó con Lamine: "Jugar contra defensas de 19 años fue un cambio fuerte. Me centré en trabajar las decisiones que tomaba en el campo. A veces era tan bueno que aunque erraba en la decisión su ejecución excelente lo salvaba. Recuerdo trabajar mucho con él los centros a pierna natural, en cambio no trabajé los centros con el exterior pero él lo interpretó de manera automática."

El de Cerdanyola no continuó en el Barça tras finalizar la temporada 2023-24. Óscar no se relajó y continuó preparándose. Durante un año y medio trabajó para perfeccionar su método y estudió a fondo el trabajo de otros equipos y entrenadores. En el tramo final de este pasado curso 2025-26 dirigió al Castellón B.

Óscar López, durante un entrenamiento del Castellón B en Gaetà Huguet. / Juan F. Roca

El filial castellonense ofreció un gran fútbol y compitió bien pero acabó descendiendo a la Tercera Federación.

Su nuevo reto pasa por lograr el ascenso a la Segunda Federación con el filial del Sporting. El Sporting Atlético se clasificó esta temporada para el playoff pero fue eliminado por el Caudal.

Al margen de este objetivo, Óscar López aportará su experiencia formativa a una de las mejores canteras de España.

Óscar López, a los mandos del filial del Castellón / Castellón Academy

Óscar López es un maestro de La Masia que quiere dejar huella en Mareo. La cantera que ha producido futbolistas como Luis Enrique, Villa, Abelardo, Quini o Abelardo tendrá ahora a uno de los mejores formadores de la cantera blaugrana.

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Estaremos atentos al ojo clínico de Óscar López y su nueva etapa en el sporting Atlético.